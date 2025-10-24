Home

24 Ottobre 2025

Livorno 24 ottobre 2025 Erbacce sul marciapiede, ecco a cosa servono, Perini (FdI): ci nascondono la droga, centro fuori controllo

Spaccio in centro, Perini (FdI): “Altro che percezioni, la città è fuori controllo”

“Spaccio ovunque, non è una percezione”. Con queste parole il consigliere comunale Alessandro Perini (Fratelli d’Italia) torna a denunciare la situazione di degrado e insicurezza nel centro di Livorno, condividendo sui social un video che sta facendo discutere.

Nelle immagini, girate di notte in pieno centro città, si vede un uomo che si avvicina a un marciapiede e nasconde qualcosa tra le erbacce incolte cresciute lungo la strada. Pochi minuti dopo, un’altra persona arriva in bicicletta, si ferma nello stesso punto e raccoglie l’oggetto nascosto. Per Perini, la scena non lascia dubbi: “Le erbacce servono a nascondere la droga. E mentre qualcuno parla ancora di percezioni, i cittadini devono convivere ogni giorno con lo spaccio sotto casa”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia parla di residenti disperati e di un centro urbano che “è ormai terra di nessuno”, dove “la mancanza di controlli e la trascuratezza del decoro urbano finiscono per alimentare il degrado”.

“È inaccettabile – prosegue Perini – che il cuore della città sia diventato un luogo in cui lo spaccio avviene alla luce del giorno o sotto le telecamere, senza che nessuno intervenga. Chi amministra la città non può più voltarsi dall’altra parte”.

Il video, pubblicato sui social, sta raccolto visualizzazioni e numerosi commenti da parte di cittadini che confermano la presenza costante di episodi simili.

Perini conclude chiedendo “interventi immediati di pulizia e controllo” e rilancia un appello alle istituzioni: “Serve una risposta concreta. Non possiamo più accettare che la sicurezza dei livornesi sia ridotta a una semplice percezione”.

