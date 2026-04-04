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Eric Lombardi è il nuovo giocatore della Libertas Livorno

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4 Aprile 2026

Eric Lombardi è il nuovo giocatore della Libertas Livorno

Livorno 4 aprile 2026 Eric Lombardi è il nuovo giocatore della Libertas Livorno

La Libertas Livorno 1947 annuncia che il giocatore Eric Lombardi è ufficialmente un giocatore amaranto.

Lombardi è nato a Torino l’1/2/1993. Ala forte di 2,01 metri per 100 chili, è un giocatore molto ‘verticale’ ed esplosivo. Ottimo difensore, sa essere pericoloso anche nella metà campo avversaria.

Ha mosso i primi passi da cestista nella Pallacanestro Biella, club che lo ha fatto debuttare in serie A nella stagione 2009/10 quando è poco più che un ragazzino. Resta in Piemonte fino alla stagione 2014/15 (Legadue) con la sola parentesi a Brescia nel campionato 2012/13. Il ritorno nella società che lo ha lanciato porta la data dell’estate del 2013. Eric disputa due buonissime stagioni in A2 Gold con la media punti di 5,1 nel 2013/14 e di 8,7 l’anno successivo: cifre e prestazioni che gli valgono la chiamata da Pistoia all’epoca militante in serie A. Per Lombardi sono due anni positivi nei quali colleziona 66 presenze con una media punti di quasi 5 punti a partita.

Seguono due anni in A2 alla corte del Treviso Basket. Le presenze complessive di Lombardi sono 62. 7,4 i punti segnati a partita conditi dalla grande gioia della promozione in serie A.

Dopo i due campionati nella Marca, Eric torna a Biella per la stagione di A2 2019/20. Prima della sospensione dell’attività a causa della pandemia di Covid, scende in campo 22 volte con oltre 8 punti di media. Questo è pure l’ultimo capitolo del lungo legame di Lombardi con la città che lo ha visto crescere.

Nel 2020/21, infatti, gioca a Napoli dove con i suoi quasi 11 punti di media contribuisce a riportare i Partenopei nella massima serie. Resta anche in serie A senza sfigurare, ma a metà stagione torna in A2, stavolta a Treviglio dove si ferma fino alla fine del campionato successivo (2022/23). Sono gli anni della maturità in cui si conferma giocatore di alto profilo per la seconda serie nazionale.

Eric Lombardi è il nuovo giocatore della Libertas Livorno

Nel 2023/24 c’è il grande ritorno in serie A con la maglia di Brindisi con cui segna 2.6 punti a partita nel contesto di una stagione complicata culminata con la retrocessione dei pugliesi. Chiusa l’esperienza con il New Basket, nella passata stagione ha giocato a Pesaro (6,5 di media punti) prima del ritorno a Bergamo (10 di media) nel corrente campionato.

Il ritiro di Gruppo Mascio lo ha liberato da vincoli contrattuali ed ora – dopo qualche giorno di conoscenza del gruppo amaranto e di allenamento con la squadra – è un libertassino a tutti gli effetti.

Eric Lombardi conta 29 presenze (207 punti) con la Nazionale Under 16, 3 (37 punti) con l’Under 18 e 19 (142 punti) con l’Under 20, rappresentativa con cui ha vinto il titolo Europeo nel 2013 in Estonia.

Nel suo palmares – oltre ai campionati di A2 vinti con Treviso e Napoli – ci sono anche 3 Coppe Italia LNP conquistate con Biella nel 2014, Treviso e Napoli nel 2019 e 2021.

Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato della Libertas Livorno 1947, ha commentato così l’ingaggio di Lombardi: “”Eric è un giocatore con una vasta esperienza che sicuramente porterà un grande valore aggiunto al nostro Club. Contribuirà ai nostri obiettivi di crescita.”