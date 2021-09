Home

Erio e Febe, ecco chi sono i due livornesi a X Factor 2021

26 Settembre 2021

Erio e Febe, ecco chi sono i due livornesi a X Factor 2021

Musica – XFactor 2021

Livorno protagonista a X Factor 2021 con due artisti che hanno incantato i giudici, Erio e Febe

Vediamo adesso di conoscere i due artisti nel dettaglio

ERIO

Chi è Erio, l’artista che con la sua voce ha incantato i giudici di X Factor 2021?

Si chiama Fabiano Franocich, è di Livorno, ha 35 anni. La sua carriera nel mondo della musica ha avuto inizio da giovane con lo studio del canto lirico e composizione.

Erio la voce che ha incantato tutti i giudici durante la prima serata di audizioni di X Factor 2021 ha già un passato come cantautore per la casa discografica La Tempesta Dischi

Erio ha già inciso due album. Il suo primo album, Für El, è uscito nel 2015, seguito nel 2018 dal disco, Inesse.

Nel 2015 esce il suo primo singolo We’ve Been Running realizzata grazie alla collaborazione con il produttore Paolo Baldini, Tre Allegri Ragazzi Morti e The Sleeping Tree.



Inesse è il suo ultimo disco (lui stesso ha disegnato la copertina del disco), pubblicato nel 2018, anno in cui ha partecipato al Concerto del Primo Maggio Roma.



Erio ha uno stile unico e originale: indossa i dilatatori e ama portare un make up particolare come, le ciglia blu indossate a X Factor quando ha intepretato il brano di Elvis Presley, Can’t help falling in love with you.

Tra i suoi artisti preferiti vi sono Bjork, Tracy Chapman, i Sigur Ros e Bon Iver.

Non resta che vedere se X Factor 2021 segnerà un nuovo traguardo per questo artista poliedrico che sicuramente non passerà inosservato.

L’esibizione di Erio

FEBE

Chi è Febe, nuova cantante di XFactor di cui tutti parlano

Febe, con il suo coraggio e tanta passione vince le sue crisi di panico, cantando da seduta ha stregato i 4 giudici

Febe ha 19 anni, è una ragazza con i capelli rasati e occhi con occhiali grandi

da quando ha 16 anni di età soffre di attacchi di panico, la sua cura è la musica.

Da due anni Febe non esce di casa ad arrivare sul palco di XFactor è un modo per reagire e per provare a superare un periodo molto duro e difficile.

Cantando sul palco una versione da brividi di No time to die di Billie Eilish con la sua voglia di cancellare le paure e il dolore che l’hanno divorata per così tanto tempo febe ha vinto la seconda puntata di X Factor 2021

Manuel Agnelli:

“Sono veramente contento che tu sia uscita di casa e sei venuta qua davanti a noi. Hai un bellissimo messaggio per tanti giovani e io ti voglio rivedere”

Emma:

“Ragazza coraggio questo combattere dentro di te ogni giorno probabilmente da un lato ti spaventa da un altro lato sta sviluppando quella fame, quella voglia di riuscire, non solo per fare questo mestiere ma per esistere e resistere”

L’esibizione di Febe

