Cronaca

3 Ottobre 2023

Errati conferimenti di rifiuti, identificate 6 persone alla Scopaia. Avviato l’iter per le sanzioni

GLI ISPETTORI AMBIENTALI INDIVIDUANO 6 CITTADINI INADEMPIENTI

Errati conferimenti dei rifiuti e mancata differenziazione dei materiali: avviato l’iter per elevare le sanzioni

Livorno 3 ottobre 2023

Sembrava ormai essere diventata una cattiva abitudine ed è così che molti cittadini del quartiere Scopaia si sono rivolti nei giorni scorsi al servizio SegnalaLI del Comune di Livorno evidenziando una condizione di criticità a discapito dell’igiene e del decoro urbano.

Subito è stata allertata la squadra degli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente che non ha trovato particolari difficoltà, a seguito di opportune verifiche e appostamenti in Via Lussemburgo, Via Romania e Via Slovenia, ad individuare 6 cittadini intenti a conferire erroneamente i rifiuti e a non differenziare i materiali con la necessaria oculatezza trasgredendo le normative vigenti e, più nello specifico, risultando inadempienti rispetto al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale.

“Lo avevamo preannunciato – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – e abbiamo dato seguito alle intenzioni con i fatti: tutto il territorio comunale è costantemente presidiato dagli Ispettori Ambientali che, a supporto della Polizia Municipale, individuano e intervengono su una moltitudine di criticità in materia ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti. Sanzionano i trasgressori ma non solo: insieme ai Facilitatori Ambientali sono a disposizione dei cittadini che necessitano di informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. Faremo ancora di più: a breve partirà il nuovo progetto – conclude Cepparello – che prevede l’installazione delle cosiddette foto-trappole per essere ancora più incisivi verso chi trasgredisce le regole con ancora troppa facilità. Il nostro uff. Ambiente e la Polizia Municipale stanno definendo in tal senso i dettagli amministrativi-operativi”.

