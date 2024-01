Home

ErreDue si aggiudica gara indetta da Enea per la fornitura di un generatore di idrogeno

31 Gennaio 2024

ErreDue si aggiudica gara indetta da Enea per la fornitura di un generatore di idrogeno

Livorno 31 gennaio 2023 – ErreDue si aggiudica gara indetta da Enea per la fornitura di un generatore di idrogeno

ErreDue S.p.A., Società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), comunica l’aggiudicazione della gara indetta da Enea per la fornitura di un generatore di idrogeno con cella elettrolitica PEM per un importo di oltre 200.000 Euro.

Questa commessa va ad incrementare il backlog stimato per 14 milioni di Euro, a cui si aggiungeranno ulteriori ordini da completarsi entro il 2024, secondo il modello di business della società che prevede una consegna media a 120 giorni.

Il bando di gara esprime la volontà di Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – di dotarsi di un generatore di idrogeno mod. SIRIO 1000 D, per arricchire il proprio laboratorio specializzato per la ricerca e innovazione di un macchinario di ultima generazione.

L’impianto verrà utilizzato per la messa a punto di un progetto di Energy Storage, Power to Gas.

La Società ErreDue si è aggiudicata questo risultato mettendo a disposizione tutto il know-how di oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni innovative e impianti a idrogeno, expertise raggiunta anche grazie al bagaglio di conoscenze nello studio e sviluppo di elettrolizzatori maturato dai suoi founder nei 20 anni precedenti la fondazione della società.

ErreDue si posiziona così come azienda all’avanguardia nel campo della ricerca e dello sviluppo, fattori distintivi e consolidati per il business dell’azienda che vanta anche importanti collaborazioni in ambito universitario.

Enrico D’Angelo, Founder, Presidente e CEO di ErreDue, ha così commentato:

“Siamo soddisfatti di comunicare questa aggiudicazione, una conferma della rilevanza strategica della collaborazione tra pubblico e privato per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla transizione energetica del nostro Paese.

È un privilegio per noi poter mettere a disposizione di un partner come Enea i nostri prodotti e la nostra expertise, un’ulteriore dimostrazione del valore e dalla qualità del percorso intrapreso come azienda del settore energetico”.

