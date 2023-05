Home

24 Maggio 2023

24 Maggio 2023

ErreDue: tra i protagonisti del workshop sull'impiego dell'idrogeno nei porti e nelle aree portuali

Livorno 24 maggio 2023 – ErreDue: tra i protagonisti del workshop sull’impiego dell’idrogeno nei porti e nelle aree portuali

Un momento di incontro e condivisione tra esperti del settore per fare rete e approfondire le potenzialità sull’utilizzo dell’idrogeno nei porti e nelle aree costiere italiane ed europee.

ErreDue (EGM: RDUE), società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), sarà presente, qualità di azienda esperta nel settore dell’Idrogeno, 24 maggio 2023, al workshop intitolato “Study on Hydrogen in Ports and Industrial Coastal Areas” promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in collaborazione con la società di consulenza internazionale Deloitte.

L’evento rappresenta un’occasione per riunire tutti i soggetti interessati nell’ambito di una “stakeholders consultation” volta a consolidare la rete di cooperazione e valutare le potenzialità di investimento nell’utilizzo dell’idrogeno nei porti e nelle aree costiere.

In tale occasione sarà presentato anche lo studio commissionato alla società di consulenza internazionale DELOITTE da parte della “Clean Hydrogen Partnership”, un Partenariato Pubblico Privato (PPP) che opera per conto della Commissione Europea.

Lo studio, che mira ad approfondire le effettive potenzialità di utilizzo dell’idrogeno nei porti e nelle aree industriali costiere, prende in analisi l’intero contesto costiero europeo e presenta i porti di Anversa/Duisburg, Rotterdam, Klaipeda e Livorno come “case study”. In particolare, l’analisi sul sistema industriale costiero toscano si focalizza sulla individuazione dei processi di decarbonizzazione basati sull’idrogeno nei settori della navigazione, del trasporto gomma-ferro e dell’industria, con particolare attenzione al settore del trasporto pesante.

Enrico D’Angelo, CEO di ErreDue, in occasione della presentazione del progetto, ha sottolineato: “L’idrogeno ha assunto oggi una rilevanza strategica per il sistema industriale costiero, anche per quello toscano, area dove operiamo.

Noi di Erredue, specializzati proprio in soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, tra cui proprio l’idrogeno siamo pronti ad accogliere le sfide che si presenteranno, proseguendo nelle nostre costanti attività in ricerca e sviluppo, pronti a cogliere tutte le opportunità che il mercato potrà offrire”

