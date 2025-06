Home

Cronaca

“Esami del sangue dove siete, aspetto da 9 giorni”: disservizi ASL e sofferenze per chi attende una cura

Cronaca

6 Giugno 2025

“Esami del sangue dove siete, aspetto da 9 giorni”: disservizi ASL e sofferenze per chi attende una cura

Dove sono i miei esami del sangue? Disagi e ritardi nel servizio Ausl: paziente costretto a rinviare la cura

Livorno 6 giugno 2025 “Esami del sangue dove siete, aspetto da 9 giorni”: disservizi ASL e sofferenze per chi attende una cura

“Sono passati nove giorni e ancora non ho ricevuto i risultati degli esami del sangue”. A parlare è un cittadino che, come tanti, si è affidato ai servizi della sanità pubblica toscana e che oggi denuncia una situazione di disagio profondo, fatta di ritardi, inefficienze e attese inspiegabili che mettono in ginocchio i pazienti.

Il 28 maggio, alle ore 8, lil cittadino si è sottoposto a prelievo per tre specifici esami del sangue richiesti dai medici dell’ospedale. Esami fondamentali, richiesti per monitorare la salute e impostare una terapia. Tuttavia, a distanza di 9 giorni, nessuno dei risultati è ancora disponibile sul sistema Toscana Salute, né tantomeno è stato possibile visualizzarli attraverso l’app dedicata.

Il disagio è diventato concreto martedì 3 giugno, giorno fissato per una visita di controllo già programmata.

La visita è stata annullata perché il paziente non era in possesso dei referti, mai consegnati. Una beffa che si somma alla frustrazione: ora dovrà attendere che gli esami compaiano, contattare nuovamente la struttura sanitaria e riprogrammare da capo l’appuntamento. In poche parole; tempi dilatati, cure posticipate e nessuna certezza su quando tutto ciò sarà risolto.

In quel martedì, il paziente ha anche contattato telefonicamente il reparto: con una ricerca interna, i sanitari sono riusciti a recuperare uno solo dei tre referti, che tuttavia non risulta ancora visibile sull’app a distanza di 9 giorni, alimentando dubbi sull’affidabilità e l’efficienza del portale regionale dedicato alla salute.

La domanda che emerge è tanto semplice quanto drammatica: quanto deve aspettare una persona che ha bisogno urgente di una diagnosi per ricevere i risultati degli esami? Se il medico ha richiesto quelle analisi, un motivo c’era. E in attesa dei risultati, spesso il paziente resta nel limbo, senza risposte e senza possibilità di accedere a una cura mirata.

Questa testimonianza è solo una delle tante che, ogni giorno, fotografano le difficoltà strutturali della sanità toscana. L’Ausl Toscana Nord Ovest, al centro di questo disservizio, non ha fornito risposte ufficiali al momento. Ma a pagare, ancora una volta, è chi si affida al servizio pubblico per la propria salute, e viene lasciato ad aspettare e nel frattempo, a soffrire.

“Esami del sangue dove siete, aspetto da 9 giorni”: disservizi ASL e sofferenze per chi attende una cura