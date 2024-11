Home

7 Novembre 2024

Esauriti in poche ore i 100 posti gratuiti per gli esami del diabete

LIVORNO, 7 novembre 2024 Esauriti in poche ore i 100 posti gratuiti per gli esami del diabete

Grande successo per l’iniziativa organizzata dal primario dell’ospedale di Livorno, Graziano Di Cianni, in occasione della giornata mondiale del diabete. In poche ore sono stati tutti esauriti gli oltre cento posti che erano stati messi a disposizione per accedere giovedì 14 novembre all’apertura gratuita dei servizi.

Il personale del reparto ha dato infatti disponibilità ad accogliere la cittadinanza, ma esclusivamente quella con conferma della prenotazione, assicurando visite specialistiche, controlli della glicemia sul sangue capillare, esami del fondo oculare per lo screening della retinopatia diabetica e valutazioni del rischio di contrarre diabete.

“Siamo felici dell’entusiasmo con il quale la cittadinanza ha risposto alla nostra iniziativa – conferma Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia aziendale e primario del reparto livornese – perché dimostra una grande attenzione alle problematiche di una patologia emergente che colpisce indistintamente e spesso senza sintomi anziani, ma anche persone giovani e addirittura bambini.

Spiace non poter soddisfare tutte le richieste pervenute, ma confidiamo di poter replicare l’iniziativa nei prossimi mesi e poter così avvicinare persone e “stanare il diabete sommerso” perché si calcola che per ogni 2 persone a conoscenza della propria condizione ne esista una che ancora non ha la consapevolezza di essere malato. E lo conferma il fatto che ogni anno, durante il mese della prevenzione, intercettiamo 5 o 6 persone che sono malate senza saperlo.

Conoscere meglio la malattia aiuta a sviluppare maggiore consapevolezza e quindi a prevenire le complicanze per chi ne è affetto, ma riesce anche ad evitare che altre persone vengano colpite”.

Nei prossimi giorni altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione saranno organizzate e presentate alla cittadinanza.

In foto il primario Graziano Di Cianni.

Esauriti in poche ore i 100 posti gratuiti per gli esami del diabete