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Cronaca

Escalation di furti a Salviano, l’Amministrazione invita Prefetto e forze dell’ordine ad un controllo più accurato del quartiere

Cronaca

13 Marzo 2026

Escalation di furti a Salviano, l’Amministrazione invita Prefetto e forze dell’ordine ad un controllo più accurato del quartiere

Livorno 13 marzo 2026 Escalation di furti a Salviano, l’Amministrazione invita Prefetto e forze dell’ordine ad un controllo più accurato del quartiere

Furti a Salviano: l’Amministrazione Comunale invita le forze dell’ordine ed il Prefetto ad un controllo accurato del quartiere

L’Amministrazione Comunale, in seguito all’escalation dei furti nel quartiere di Salviano, chiede alle forze dell’ordine ed al Prefetto un controllo accurato della zona per tutelare i residenti ed i commercianti che hanno diritto a vivere serenamente ed a svolgere la propria attività professionale senza il timore di essere derubati.

Purtroppo soltanto nel mese di marzo, sono stati effettuati quattro colpi con scasso e precisamente tre al Circolo Arci Norfini (l’ultimo risale alla notte scorsa) e al Bar Vivaldi, oltre a furti in appartamenti. I residenti denunciano da mesi anche una grave situazione di spaccio.

Dopo i furti sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e attivato le indagini, ma non basta. E’ necessaria un’azione mirata al controllo del quartiere da parte delle forze dell’ordine, soprattutto la notte, per evitare che ladri e malintenzionati possano continuare ad agire indisturbati danneggiando e depredando anche importanti luoghi di aggregazione.