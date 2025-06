Home

Escalation in Medio Oriente, M5S Livorno: “Stop ai rapporti con le istituzioni israeliane e condanna del governo”

17 Giugno 2025

Livorno 17 giugno 2025 M5S Livorno: “Il Comune condanni il genocidio a Gaza e l’attacco all’Iran”

Alla luce del recente attacco condotto dal governo israeliano su Teheran, il Movimento 5 Stelle di Livorno chiede che il Comune prenda una posizione chiara e netta sulla situazione internazionale. In una nota ufficiale, i consiglieri pentastellati esprimono la loro ferma condanna non solo per quanto sta avvenendo a Gaza, definito un “genocidio”, ma anche per l’allargamento del conflitto all’Iran, attribuito direttamente al governo di Benjamin Netanyahu.

I rappresentanti del M5S ricordano di aver già depositato una mozione che impegna il sindaco a richiedere alla Regione Toscana la sospensione delle collaborazioni attive con le istituzioni israeliane. Ora, dopo l’attacco a Teheran, chiedono che la proposta venga calendarizzata all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, previsto per il 20 giugno.

“Ci rendiamo conto – affermano – che il nostro ruolo di consiglieri comunali è innanzitutto quello di lavorare per la città e per i temi locali. Ma di fronte a una simile escalation militare e umanitaria, non possiamo e non vogliamo restare in silenzio. Anche le istituzioni locali hanno il dovere di far sentire la propria voce”.

La richiesta dei 5 Stelle arriva in un momento di crescente tensione internazionale e accende il dibattito politico anche a livello municipale, aprendo la strada a una possibile presa di posizione ufficiale del Comune di Livorno sulla crisi mediorientale.