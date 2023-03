Home

Esce di casa in permesso con la droga in tasca, arrestato dai carabinieri

25 Marzo 2023

Isola d’Elba (Livorno) 25 marzo 2023

Era già sottoposto agli arresti domiciliari per lo stesso reato il 59enne che è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro.

L’uomo, però, benché sottoposto a misura, aveva il permesso di uscire di casa per qualche ora alla settimana per far fronte alle proprie esigenze di vita.

È stato proprio mentre si trovava fuori casa in permesso che i Carabinieri, insospettiti da alcuni suoi movimenti, ne hanno monitorato alcuni spostamenti e documentato alcuni incontri.

Dopo questi servizi di osservazione, i militari hanno proceduto ad un controllo mentre usciva di casa, rinvenendo 5 dosi di cocaina, verosimilmente destinate allo spaccio.

La successiva perquisizione eseguita in casa ha consentito di rinvenire ulteriori 20 grammi di cocaina, sostanza da taglio ed un bilancino di precisione.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato tratto in arresto.

A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

