17 Maggio 2024

Livorno 17 maggio 2024 – Esce oggi La chiappona, il primo singolo di Bobo Rondelli che anticipa l’uscita del disco Storie assurde

Cominciamo a svelare le carte sul serio. Oggi, venerdì 17 maggio 2024, esce La chiappona, il primo singolo che anticipa l’uscita di Storie assurde, il nuovo album di Bobo Rondelli, la cui pubblicazione in formato sia fisico che digitale avverrà il 14 giugno. Da oggi, La chiappona è in rotazione radiofonica e in tutti i digital store.

Tra i tredici brani che compongono il disco, La chiappona è uno di quelli che Bobo porta in giro sui palchi già da un po’ e che per la prima volta è finito in studio per incidere il suo nome nell’opera che segnerà un nuovo capitolo nella discografia del cantautore livornese.

Cominciata nel 2001 con Figlio del nulla, dopo i tre dischi pubblicati con gli Ottavo Padiglione (a cui si è aggiunto Ultima follia/Best a bestia nel 2003), è proseguita con altre perle come Disperati, intellettuali, ubriaconi, Per amor del cielo, o l’omaggio a Piero Ciampi, da livornese a livornese.

Cantautore, ma anche attore, Bobo ha lavorato con il regista Paolo Virzì, che lo ha reso protagonista nel documentario (uscito nel 2009) L’uomo che aveva picchiato la testa e gli ha dato una parte nel film La prima cosa bella del 2010. Al 2019, invece, risale l’uscita di Cos’hai da guardare, il romanzo autobiografico di Bobo Rondelli.

In uscita il 14 giugno per l’etichetta discografica The Saifam Group, Storie assurde è prodotto dal The Cage e registrato da Davide Fatemi.

I compagni di viaggio di Bobo in questa avventura sono gli amici Musica da Ripostiglio, band maremmana formata da Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni).

Sono proprio loro a dirci qualcosa di più sul primo singolo La chiappona e sulle atmosfere del disco:

«La chiappona – racconta Luca Pirozzi – è una delle nostre canzoni preferite di questo disco, una storia assurda che ha tanto di toscano e su cui noi abbiamo lavorato con un arrangiamento più classico, cameristico, visto che nel brano si cita un grande cantante come Andrea Bocelli. In generale, questo è un disco nato un po’ alla vecchia maniera, dallo stare insieme e ritrovarsi alla sera a suonare. È un disco suonato fino all’osso, senza artifici, come se fosse in presa diretta. Bobo ci ha dato la massima libertà, è stato super generoso con noi, ha voluto che ognuno di noi si esprimesse al meglio, quindi è proprio un disco fatto a dieci mani. E per noi, che per molti anni siamo stati un gruppo teatrale, quest’avventura segna un ritorno alla musica».

Con Storie assurde è in arrivo una miscela di swing e brani d’autore, un libro di racconti sotto forma di canzoni dai toni irriverenti e testi politicamente scorretti, dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni. La chiappona non fa eccezione. A proposito, da ricordare che: “Se tu vuoi andare a Volterra tu devi passare sempre da Lajatico. La la la la la la la la la la la…”.

