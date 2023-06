Home

Esche avvelenate e animali morti dove passeggiano i cani a Solvay

26 Giugno 2023

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 26 giugno 2023 – Esche avvelenate e animali morti dove passeggiano i cani a Solvay

Nella giornata di ieri le Guardie Zoofile della Guardia Nazionale Ambientale sono intervenute in via della Repubblica a Rosignano Solvay riscontrando la presenza di esche di veleno e veleno sfuso in grani sparso sul terreno adiacente al fossato dove transitano persone anche con animali domestici a passeggio. Rinvenuto esche e veleno anche all’interno del fossato e nell’acqua del fossato con gravi rischi d’avvelenamento. Riscontrato la presenza di fauna selvatica morta far cui una tortora.

Attivato personale della manutenzione comunale che ha provveduto a delimitare l’area.

In coordinamento con i Carabinieri Forestali e la Polizia Municipale le Guardie Zoofile della Guardia Nazionale Ambientale hanno provveduto al recupero di esche e veleno in evidenza in attesa di bonifica approfondita a cura delle autorità competenti.

L’intera attività ha richiesto 4 ore svolte dal nostro personale che sono volontari e operano in aiuto di tutta la comunità.

Ricordiamo ancora una volta che spargere veleno, oltre che pericoloso per le persone, gli animali e l’ambiente, è un reato.

Si chiede a tutta la popolazione della zona che abbia informazioni utili a trovare il responsabile contatti la Polizia Municipale.

Chiunque vede spargere veleni sul territorio avvisi sempre le Forze dell’Ordine.

