Home

Sport

Calcio

Esciua riconferma quattro calciatori, in quadra: Luci, Fancelli, Frati e Pecchia

Calcio

23 Giugno 2023

Esciua riconferma quattro calciatori, in quadra: Luci, Fancelli, Frati e Pecchia

Livorno 23 giugno 2023 – Esciua riconferma quattro calciatori, in quadra: Luci, Fancelli, Frati e Pecchia

L’US Livorno continua a rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Dopo i quattro nomi annunciati ieri – Pinzani, Favarin, Doga e Fissore – Joel Esciua ha reso noti altri quattro arrivi nella giornata odierna.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica infatti di aver raggiunto un accordo per la conferma dei seguenti calciatori:

Andrea Luci, classe 1985, centrocampista, 373 presenze e 13 reti con la maglia amaranto dal 2010 al 2023, alla tredicesima stagione con il Livorno

Andrea Fancelli, classe 2004, difensore, 32 presenze con la maglia amaranto nello scorso campionato, alla seconda stagione con il Livorno

Matteo Frati, classe 1995, attaccante, 39 presenze e 10 gol con la maglia amaranto negli ultimi due campionati, alla terza stagione con il Livorno

Lorenzo Pecchia, classe 2002, centrocampista, 50 presenze e 1 gol con la maglia amaranto dal 2019 al 2023, alla quinta stagione con il Livorno

Con questi nuovi arrivi e le conferme, il Livorno Calcio si sta preparando per una stagione di successo. La squadra spera di raggiungere risultati positivi e di fare onore alla maglia amaranto. I tifosi non vedono l’ora di vedere in azione i nuovi acquisti e i giocatori confermati, e di sostenere la squadra durante la prossima avventura calcistica.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin