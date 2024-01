Home

12 Gennaio 2024

Esciua su Fossati: “sicuri della scelta, ha grandi capacità” (Video)

Livorno 12 gennaio 2024 – Esciua su Fossati: “sicuri della scelta, ha grandi capacità” (Video)

Le parole di Joel Escia sul nuovo allenatore dell’Unione Sportiva Livorno

Esciua presenta Fabio Fossati il nuovo allenatore del Livorno

«Era arrivato il momento di dare un taglio alla gestione precedente. In questi giorni abbiamo parlato con alcuni allenatori, Fossati mi è sembrato il profilo giusto e siamo estremamente soddisfatti della scelta. È pronto, preparato, umile e ambizioso. Doga? Siamo molto fortunati ad averlo con noi, la sua figura è fondamentale sia per gli Juniores che per la prima squadra».

