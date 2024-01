Home

Sport

Calcio

Esciua: “Vargas mi è sembrato meno preparato e meno organizzato”

Calcio

12 Gennaio 2024

Esciua: “Vargas mi è sembrato meno preparato e meno organizzato”

Livorno 12 gennaio 2024 – Esciua: “Vargas mi è sembrato meno preparato e meno organizzato”

Joel Esciua a margine della conferenza stampa indetta per questo pomeriggio per la presentazione di Fabio Fossati come nuovo allenatore della prima squadra Amaranto commenta la decisione di escludere Vargas dato da tutti il favorito

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin