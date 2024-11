Home

Cronaca

Esclusi dalla chiusura delle graduatorie del Comune di Livorno, nasce un Comitato. Ferroni: “la legge è chiara e abbiamo agito secondo la norma”

Cronaca

23 Novembre 2024

Esclusi dalla chiusura delle graduatorie del Comune di Livorno, nasce un Comitato. Ferroni: “la legge è chiara e abbiamo agito secondo la norma”

Livorno 23 novembre 2024 Esclusi dalla chiusura delle graduatorie del Comune di Livorno, nasce un Comitato

Nasce a Livorno il Comitato “Riapriamo le graduatorie del Comune”, ma la legge è chiara e vale per tutta Italia

E’ stata comunicata alla nostra redazione la nascita di un comitato che contesta l’esclusione dalle graduatorie del Comune di Livorno di alcuni cittadini. Queste le ragioni della nascita del comitato motivate nel seguente comunicato:

“Un gruppo di cittadini livornesi, uniti dall’ingiustizia subita a seguito della chiusura anticipata delle graduatorie concorsuali, ha dato vita al Comitato “Riapriamo le graduatorie del Comune”. Il Comitato nasce dopo che, a settembre, l’Amministrazione ha deciso di aprire una nuova procedura assuntiva, tramite mobilità, per completare la pianta organica del Comune.

Hanno preferito aiutare chi già lavora in una pubblica amministrazione ad avvicinarsi a Livorno, invece di valorizzare coloro che, con impegno e dedizione, hanno superato le prove concorsuali e si sono visti negare l’opportunità di accedere a un posto di lavoro.

“Il nostro comitato risponde ad un’esigenza precisa: tutelare i diritti di chi ha investito tempo, energie e risorse per partecipare a concorsi pubblici, superando prove selettive spesso molto impegnative”, dichiara Milena Giovannelli rappresentante del comitato. “Non possiamo accettare che questi sacrifici vengano vanificati da una decisione arbitraria”.

Chiediamo con forza all’Amministrazione Comunale di Livorno di riconsiderare la propria decisione e di riaprire le graduatorie concorsuali.

È inaccettabile che i sacrifici e l’impegno di tanti cittadini vengano vanificati da una scelta che riteniamo ingiusta e discriminatoria. Invitiamo l’Amministrazione e a dare priorità al merito e alla valorizzazione delle risorse umane, riaprendo le graduatorie e garantendo così l’accesso al lavoro a chi ha dimostrato le proprie competenze.”

Il Comitato Riapriamo le graduatorie del Comune si impegna a essere la voce dei cittadini ingiustamente danneggiati, portando le loro istanze nelle sedi istituzionali e informando l’opinione pubblica. Organizzeremo assemblee, incontri e manifestazioni per mobilitare la comunità e far sentire la nostra voce con forza. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore questa causa a unirsi a noi: insieme possiamo fare la differenza.”

L’assessore Viola Ferroni dichiara che: “il Comune ha agito a norma di legge. Il DPR 82/2023 ha modificato la durata delle graduatorie riducendole da tre anni (del DPR 487/94) a due

L’assessore Ferroni precisa che in merito alla riduzione temporale delle graduatorie e dei suoi effetti, ci sono stati anche incontri con le organizzazioni sindacali e se ci fosse stato anche il minimo spiraglio di poter far durare le graduatorie tre anni anziché due lo avremmo colto perché come per le organizzazioni sindacali è nostro primario interesse farle durare il più possibile

Questa purtroppo è una situazione che non riguarda solo Livorno, a livello nazionale la situazione è la medesima da tutte le parti.

A riprova della correttezza delle procedure applicate c’è anche da dire che non c’è stato nessun tipo di azione legale o ricorso, cosa che invece ci sarebbe stata se l’Amministrazione avesse preso una decisione contraria alla legge e sottolineo, non ci sono stati perché è palese dalla normativa che le graduatorie durano due anni anziché tre”

Esclusi dalla chiusura delle graduatorie del Comune di Livorno, nasce un Comitato