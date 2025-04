Home

Escursioni, storia e natura: il programma completo di “Primavera nel Parco – Elba 2025”

15 Aprile 2025

Primavera nel Parco – Elba 2025: un invito a riscoprire la natura

Con l’arrivo della primavera, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano propone un ricco calendario di escursioni ed eventi dedicati alla scoperta del territorio dell’Isola d’Elba, in uno dei momenti più suggestivi dell’anno.

Dal 18 aprile al 3 maggio 2025, guide esperte accompagneranno i partecipanti lungo sentieri panoramici, tra profumi di macchia mediterranea, fioriture spontanee e tracce di storia millenaria, per vivere insieme il risveglio della natura in ambienti di straordinaria biodiversità.

Un’opportunità per conoscere da vicino le meraviglie del Parco attraverso trekking, visite guidate, osservazioni naturalistiche e attività per tutte le età, in collaborazione con enti e associazioni del territorio.



Ecco il programma completo

VENERDÌ 18 APRILE

Trekking sul Monte Capanne – la vetta dell’Elba

Partendo dal paese saliremo fino ad incrociare la GTE nord e poi raggiungeremo la vetta, la fatica è ripagata dallo splendido panorama che abbraccia Corsica, Arcipelago e costa toscana. Ritrovo: ore 9 davanti alla farmacia di Marciana

– Durata: 6 ore – Difficoltà: molto impegnativo – Su prenotazione, € 8. Riservato ai maggiori di anni 16.

Obbligatorie scarpe da trekking e caviglia alta. Per chi preferisce ritorno in cabinovia (da pagare a parte sul posto).

SABATO 19 APRILE

La Via dell’Erica

Da Sant’Andrea si sale, attraverso muretti a secco abbandonati, su panoramiche e boscosi pendii che si innalzano lungo la costa. Lungo il percorso sono visibili alcuni imponenti esemplari di Erica arborea, il percorso si avvicina all’abitato della Zanca per abbassarsi, attraverso terrazzamenti abbandonati, alla costa della Cala della Cotaccia. Ritrovo: parcheggio di Sant’Andrea ore 10 – Durata: 4 ore – Difficoltà: media – Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

LUNEDÌ 21 APRILE

Verso le vele di Marciana

Dal paese saliremo fino alle pendici del Monte Giove immersi in una rigogliosa macchia di eriche e corbezzolo, per poi incrociare la GTE dove cammineremo in quota, sospesi fra cielo e mare. Lungo il tracciato incroceremo diverse piazze delle carbonaie, utilizzate un tempo per la produzione di carbone. Ritrovo: ore 10 Marciana, Piazza Fò di Porta – Durata: 3 ore e 30’ – Difficoltà: media – Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

MARTEDÌ 22 APRILE

Porto Argo, Ferraja o Cosmopoli?

Dal piazzale antistante il Forte si gode di un’ampia visuale del Porto di Portoferraio: insieme alla Guida ripercorreremo la storia dell’insenatura portuale, dal mito degli Argonauti ai giorni nostri. Evento in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno. Ritrovo: ore 15 Forte Inglese, Portoferraio – Durata: 2 ore – Su prenotazione, gratuito.

SABATO 26 APRILE

GTE… al buio! Trekking e osservazione delle stelle

Lungo il sentiero n. 266, una ex strada militare immersa nella macchia mediterranea, con alberi di leccio, corbezzolo ed erica. Al termine osservazione del cielo notturno con i telescopi forniti dagli Astrofili Elbani.

Ritrovo: ore 20:30 Colle Reciso, Portoferraio – Durata 3 ore – Difficoltà: facile – Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

DOMENICA 27 APRILE

GTE e dintorni. Il mausoleo Tonietti

Partendo dal lungomare si imbocca la GTE nei pressi della spiaggia del Frugoso, fino a raggiungere il Mausoleo Tonietti, cappella funeraria costruita agli inizi del ‘900, opera dell’architetto Adolfo Coppedè, maestro dello stile liberty italiano. Ritrovo: ore 15, Lungomare di Cavo – Durata: 3 ore – Difficoltà: medio-impegnativa. Su prenotazione, € 8 e riduzioni.

SABATO 3 MAGGIO

Biodiversità a Mola – Bioblitz con iNaturalist

In collaborazione con Legambiente Arcipelago Toscano: insieme agli esperti di WBA raccoglieremo dati per alimentare la piattaforma iNaturalist – progetto “Biodiversità della palude di Mola”. Ritrovo: ore 15 Aula VerdeBlu, Loc. Mola – Durata: 3 ore – Difficoltà: facile. Su prenotazione, gratuito.

20 e 25 APRILE – 1° MAGGIO

Apertura del Volterraio per visita guidata

Apertura pomeridiana della Fortezza dalle ore 16 alle ore 19.

Sarà possibile raggiungere in autonomia l’ingresso (salendo dal sentiero 255) e visitare il monumento con la Guida Parco presente.

Non è necessario prenotare.

Ticket € 8, ridotto € 4

(per over 65, residenti nell’Arcipelago Toscano e bambini 5-12 anni).

Info e prenotazioni Info Park

tel. 0565 908231 oppure online su parcoarcipelago.info/elba

Il programma completo delle attività di tutte le isole del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, raccolto nella consueta pubblicazione ‘Vivere il Parco’, è disponibile e scaricabile dalla home page del sito istituzionale www.islepark.it o direttamente da qui : https://www.islepark.it/attivita-ed-eventi-con-il-parco/



