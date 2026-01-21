Livorno 21 gennaio 2026 Esercitazione di soccorso in Darsena Europa

Si è svolta con successo nell’area del cantiere della Darsena Europa una esercitazione mirata a testare la prontezza operativa e la capacità di risposta di tutti gli attori coinvolti nella gestione di una emergenza portuale.

L’esercitazione, coordinata dalla Struttura Commissariale della maxi infrastruttura e dall’Autorità di Sistema Portuale, ha visto la partecipazione del 118, dei vigili del Fuoco, e delle associazioni del terzo settore (SVS Pubblica Assistenza Livorno, Croce Rossa Italiana Livorno, Misericordia Livorno, Misericordia di Antignano e Misericordia di Montenero).

Lo scenario simulato ha visto coinvolto un lavoratore, che ha riportato una frattura agli arti inferiori dopo essere stato investito da un mezzo operativo mentre si trovava in testata della costruenda diga dell’opera di espansione a mare del porto di Livorno.

I mezzi e il personale degli enti partecipanti sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure all’infortunato, che è stato poi trasportato fuori dal porto a bordo di un’ambulanza.

L’esercitazione ha visto il lavoro di squadra di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dalle guardie al varco, che hanno agevolato l’ingresso dei mezzi di soccorso sino al cantiere, per finire con le guardie operative del cantiere, che hanno scortato i mezzi sino al luogo dell’incidente.