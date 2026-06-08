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Cronaca

Esercitazione SVS: 90 volontari impegnati in scenari realistici e complessi

Cronaca

8 Giugno 2026

Esercitazione SVS: 90 volontari impegnati in scenari realistici e complessi

Livorno 8 giugno 2026 Esercitazione SVS: 90 volontari impegnati in scenari realistici e complessi

Lo scorso week-end si è svolta un’importante esercitazione organizzata dalla SVS, che ha visto la partecipazione di 90 volontari impegnati in sette scenari molto impegnativi, ispirati a situazioni reali verificatesi in città italiane o altre località del Paese. L’iniziativa ha coinvolto non solo i volontari del settore sanitario, ma anche le Unità cinofile da Ricerca e Soccorso, che hanno simulato la ricerca di cercatori di funghi dispersi e infortunati.

Durante l’esercitazione, i volontari hanno avuto l’opportunità di ripassare e mettere in pratica tutte le procedure fondamentali, tra cui la gestione di emergenze per adulti, pazienti pediatrici e neonatali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla valutazione dei protocolli per gli autisti, in particolare riguardo al corretto posizionamento dei mezzi di soccorso.

Gli scenari simulati sono stati molteplici e di grande complessità: agitazione psicomotoria all’interno di un autobus con più feriti, incendio in un capannone industriale, scena del crimine, arresto cardiaco neonatale, incidente con mezzo pesante, traumatismi sul luogo di lavoro e un veicolo fuori controllo con più feriti.

L’esercitazione si è conclusa alle 4 del mattino, dimostrando l’alto livello di impegno e dedizione dei partecipanti. Oltre ai volontari del sanitario e delle unità cinofile, hanno preso parte anche formatori sanitari e autisti, truccatori, figuranti della sezione giovanile e membri della cucina, a testimonianza della complessità e realismo dell’evento.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, che hanno partecipato attivamente e fornito preziosi suggerimenti durante il debriefing finale, contribuendo così al miglioramento continuo delle procedure operative.

Questa esercitazione rappresenta un momento fondamentale per mantenere alta la preparazione dei volontari SVS, garantendo un pronto e efficace intervento in situazioni di emergenza reali.