19 Novembre 2021

“Esercizi di stile”. Comunicazione e relazione efficace in classe, il corso per docenti di Itinera Formazione

Livorno 19 novembre 2021

Itinera Formazione assieme ad Alessandro Turano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando hanno presentato l’avvio del percorso formativo esperenziale sul tema della comunicazione e relazione efficace in classe, “Esercizi di stile” rivolto al corpo docenti

L’iniziativa progettata e organizzata dall’Agenzia formativa Itinera Formazione, rappresenta per l’Istituto l’occasione per facilitare e supportare gli attori del sistema educativo, allievi e docenti, al processo di ripartenza e di ritorno alla normalità a seguito della pandemia. Una metodologia nuova e attiva con il supporto di nuove competenze (attori, psicologa, esperti di comunicazione)

Il corso guidato dal corpo docenti formato da Agnese Acconci (psicologa – psicoterapeuta), Luca Salemmi (attore e sociologo della comunicazione) e Carlo Neri (formatore) è composto da 5 incontri :

Come si comunica in classe, esplorazione dei modelli

modelli comunicativi a confronto, difficoltà, criticità e buone pratiche da condividere

Comunicazione efficace

Elementi essenziali per una comunicazione efficace, l’uso dell’empatia, guardare l’altro e mettersi in discussione

Due lezioni sul conflitto e la sua gestione

La messa in scena teatrale “Si va in scena”

I partecipanti al corso porteranno sul palco gli esiti del percorso formativo attraverso una rappresentazione teatrale finale

Al termine dei 5 incontri da 3 ore, i docenti avranno sviluppato e potenziato la loro capacità di trasmettere informazioni e contenuti in maniera coerente oltre ad essere in grado di gestire in modo migliore i conflitti creando relazioni positive con il gruppo in classe

