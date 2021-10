Home

Cronaca

Esito degli interventi Forze dell’Ordine su rissa via Buonatelnti, una nota del sindaco Luca Salvetti

Cronaca

25 Ottobre 2021

Esito degli interventi Forze dell’Ordine su rissa via Buonatelnti, una nota del sindaco Luca Salvetti

Livorno, 25 ottobre 2021

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene sugli esiti dell’operato delle forze dell’ordine in merito alla rissa di via Buontalenti

“Il grave episodio di Via Buontalenti, con la violenta rissa che vide coinvolte molte persone, ha colpito l’opinione pubblica.

Per diversi giorni i residenti della zona e i livornesi in genere si sono interrogati sulle cause scatenanti e su come gestire il tema sicurezza in quell’area.

Da quel momento il comitato di sicurezza ha lavorato per individuare tutta una serie di controlli e interventi. Il prefetto con il questore, le forze dell’ordine e l’amministrazione hanno ragionato del sistema di videosorveglianza attraverso le telecamere che a breve saranno installate e del controllo puntuale di quella parte del territorio.

Intanto la procura della repubblica coordinando le forze dell’ordine ha portato avanti una indagine capillare i cui esiti sono stati illustrati questa mattina dal comando dei Carabinieri.

Un risultato ancora provvisorio ma già significativo con arresti, sequestri di droga, denunce e un procedimento giudiziario che servirà a stabilire le responsabilità di oltre 20 indagati.

Un passaggio che ci conforta e conferma che a Livorno si sta facendo un lavoro prezioso e serio per garantire la sicurezza dei quartieri e dei cittadini”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin