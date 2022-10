Esordio arbitrale per Ferrieri Caputi: decisa e rispettata, prima donna ad assegnare un rigore in serie A (Video)

Calcio

2 Ottobre 2022

Livorno 2 ottobre 2022 – Esordio arbitrale per Ferrieri Caputi: decisa e rispettata, prima donna ad assegnare un rigore in serie A

E’ la giornata d’esordito in Serie A per Maria Sole Ferreri Caputi. Il giorno tanto atteso è arrivato e la direttrice di gara livornese è diventata primo arbitro donna del massimo campionato italiano al Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana

La partita di Ferrieri Caputi: decisa e rispettata. Il primo arbitro donna della Serie A supera a pieni voti il debutto in Sassuolo-Salernitana. Ha diretto la gara all’inglese, con competenza, prestanza fisica e senza alcuna esitazione

Maria Sole Ferrieri Caputi 👏

First woman to ever officiate a game in our top flight, but not the last. #SassuoloSalernitana pic.twitter.com/476T0NjC8p

— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 2, 2022