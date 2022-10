Home

Sport

Basket

Esordio da incorniciare per la Pielle femminile

Basket

10 Ottobre 2022

Esordio da incorniciare per la Pielle femminile

Livorno, 10 ottobre 2022

Esordio da incorniciare per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile: le ragazze di coach Luca Castiglione, dopo un primo tempo a corrente alterna (27-26) sul campo della Laurenziana Firenze, hanno sgassato nel terzo quarto accumulando 6 lunghezze di vantaggio (37-43), mantenendole poi fino al suono della sirena senza mai dare impressione di poter perdere le redini del match. Decisivo il tandem Puccini–Cecchi (30 punti in coppia), ma come sempre ogni elemento ha portato il proprio mattoncino per costruire una vittoria esterna mai banale.

Laurenziana-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 50-56

UNICUSANO: Nottolini 2, Cecchi 14, Zorzi 6, Farnesi 1, Castiglione V. 3, Maffei 8, Puccini 16, Cecconi 6, Rossi. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Montano e Agnorelli

Parziali: 12-14, 27-26, 37-43, 50-56

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin