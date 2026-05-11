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Cronaca

Esperimenti, robot e scienza dal vivo: torna LivornoScienza alla Fortezza Vecchia

Cronaca

11 Maggio 2026

Esperimenti, robot e scienza dal vivo: torna LivornoScienza alla Fortezza Vecchia

Livorno 11 maggio 2026 Esperimenti, robot e scienza dal vivo: Il Cecioni ritorna con LivornoScienza alla Fortezza Vecchia

La scienza spiegata dai ragazzi, tra esperimenti, robotica e dimostrazioni spettacolari nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia. Venerdì 15 maggio torna “LivornoScienza 2026”, la manifestazione scientifica organizzata dal Liceo Cecioni che, dalle 9.30 alle 14.30, trasformerà uno dei luoghi simbolo della città in un grande laboratorio aperto al pubblico.

L’iniziativa, ideata dalla professoressa Paola Burani e diventata ormai un appuntamento tradizionale per il mondo scolastico livornese, coinvolgerà oltre 30 classi del Liceo F. Cecioni, con studenti provenienti sia dagli indirizzi scientifici sia da quelli non scientifici. Accanto a loro saranno presenti anche gli alunni di alcune scuole secondarie di primo grado cittadine, protagonisti con exhibit dedicati a chimica, fisica, matematica, scienze naturali e tecnologia.

Per un giorno saranno proprio gli studenti a vestire i panni degli “scienziati”, guidando i visitatori alla scoperta di esperimenti, attività interattive e percorsi di divulgazione scientifica. Il programma prevede banchi espositivi, competizioni di robotica con la possibilità di interagire direttamente con i robot, olimpiadi scientifiche a squadre ed eventi speciali con dimostrazioni spettacolari raccontate dagli stessi ragazzi.

L’obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, al mondo della scienza attraverso un approccio pratico, coinvolgente e partecipativo. Un’esperienza che punta anche a valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico, sia nelle attività curricolari sia nei percorsi extracurricolari sviluppati insieme ai docenti.

LivornoScienza rappresenta inoltre un importante progetto di collaborazione tra il Liceo Cecioni e gli istituti comprensivi del territorio, configurandosi come un vero “Laboratorio del Sapere Scientifico” permanente. Il percorso condiviso tra insegnanti delle scuole superiori e secondarie di primo grado punta infatti a facilitare l’orientamento degli studenti e a promuovere metodologie didattiche innovative nelle discipline scientifiche.

Alla realizzazione dell’evento collaborano anche i docenti degli istituti comprensivi Bartolena, Carducci, Mazzini e Micheli-Bolognesi.

Il dirigente scolastico, i docenti e gli studenti del Liceo Cecioni invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione, che sarà a ingresso libero.