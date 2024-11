Espiantati 17 alberi da via San Marino saranno ricollocati nel parco della palestra

Home

8 Novembre 2024

Proseguono le operazioni per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente di via S. Marino.

Dopo la prima fase di delimitazione del cantiere, è stata effettuata una pulizia rimuovendo rovi, piante infestanti e piccoli arbusti di diametro trascurabile.

Come annunciato e inserito nel progetto complessivo illustrato alla cittadinanza – sono in corso le operazioni di espianto di alcuni alberelli che saranno messi a dimora in vaso in vista di una successiva ricollocazione.

Si tratta di 17 piante, perlopiù ulivi, attualmente collocate nell’area dove sorgerà l’impianto sportivo o che interferiscono con i relativi lavori. Per questi alberi (classificati come alberi da frutto) non è prevista una particolare tutela da parte dell’attuale regolamento comunale. L’Amministrazione ha comunque deciso di salvaguardarli, nella prospettiva della nuova area verde e del parco che sarà realizzato attorno all’impianto sportivo.

Dopo l’espianto, effettuato assicurando alle piante un adeguato pane di terra attorno alle radici, gli alberelli vengono messi a dimora in grandi vasi tipo “Air Pot” che saranno custoditi direttamente in cantiere, dove l’impresa ne avrà cura fino al definitivo trapianto.

Tutti gli alberelli esistenti nell’area di via S. Marino saranno comunque salvati e ricollocati, sia i 17 che vengono adesso espiantati, sia gli altri che al momento restano al loro posto in quanto stanno nel lotto confinante o in quanto non interferiscono con questa fase dei lavori, ma che potranno essere ricollocati con successivi interventi di espianto, in base all’avanzamento dei lavori. Gli unici due esemplari maturi di specie arborea non da frutto presenti sono due pini di Aleppo, che saranno soltanto potati e lasciati al loro posto.

“Si conferma – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli – la volontà dell’Amministrazione comunale di preservare e arricchire il verde cittadino, in coerenza con il Masterplan delle aree verdi della Scopaia e della Leccia. Con questo intervento, che abbiamo curato con una particolare attenzione e che viene seguito passo passo dai tecnici, stiamo mettendo a dimora alcune piante che contiamo di utilizzare nel grande parco, il Lotto 2B, che sorgerà ad ovest del cantiere. E comunque tutto il complesso sportivo di via S. Marino ospiterà, tra area verde attorno all’edificio, area fitness, viali e parco Lotto 2B, ben 60 alberi di prima, seconda e terza grandezza, 400 arbusti e 4mila piante prevalentemente graminacee e aromatiche acquatiche (essendo infatti il parco conformato sui più moderni criteri di gestione sostenibile delle acque reflue e meteorologiche)”.

I lavori di espianto in corso sono affidati ad una impresa di primaria qualità ed esperienza a livello internazionale, la Giardineria Italiana del Gruppo Mati di Pistoia, e si concluderanno a metà della prossima settimana.

