4 Ottobre 2024

Cavo (Isola d’Elba, Livorno) 4 ottobre 2024 – Esplode bombola del gas a Cavo: tre feriti, uno grave

Un grave incidente ha scosso la tranquilla località di Cavo, sull’Isola d’Elba, questa mattina, venerdì 4 ottobre. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 7, un’abitazione situata in una zona boschiva è stata completamente distrutta. La causa dell’esplosione che ha scatenato un incendio devastante sembrerebbe aver avuto origine da una bombola del gas

L’incendio, divampato all’interno di una palazzina di due piani, ha avvolto la struttura, riducendola in macerie. Le tre persone presenti nell’abitazione sono state colte di sorpresa dalle fiamme e, purtroppo, hanno riportato diverse ferite. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i volontari della Misericordia di Rio Marina e il personale sanitario, che ha prestato le prime cure ai feriti. L’automedica di Portoferraio è giunta sul luogo insieme ai soccorritori, mentre l’elisoccorso Pegaso è stato attivato per il trasporto d’urgenza di uno dei feriti, le cui condizioni sono gravi.

La persona gravemente ferita ha riportato ustioni di secondo grado sul 50% del corpo, compresi volto, addome e arti superiori, ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale più vicino con l’elisoccorso. Gli altri due feriti, invece, sono stati condotti al nosocomio di Portoferraio per lievi traumi e sono attualmente sotto osservazione.

Le cause dell’incidente, secondo una prima ricostruzione, sembrano essere riconducibili all’esplosione della bombola del gas che ha innescato l’incendio, ma ulteriori accertamenti saranno necessari per chiarire l’esatta dinamica. Sul luogo dell’incidente, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno aperto un’indagine per verificare le circostanze dell’accaduto.

