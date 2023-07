Livorno 30 luglio 2023 – Esplode bombola del gas, tre feriti a Suvereto: due persone elitrasportate a Cisanello

Nel pomeriggio, intorno alle 15.45, un’esplosione ha scosso via dei Forni, in località San Giovanni, a Suvereto. Tre uomini si trovavano intorno a un fornello alimentato da una bombola di gas quando si è verificato l’improvviso scoppio.

Le squadre di soccorso sono giunte tempestivamente sul luogo dell’incidente, tra cui i vigili del fuoco, i volontari della Misericordia di San Vincenzo e della Croce Rossa di Suvereto con il medico del 118. A causa delle gravi condizioni di due dei tre feriti; è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che li ha trasportati d’urgenza all’ospedale di Cisanello per ricevere le cure necessarie.

Il terzo ferito è stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza e fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento e le autorità competenti stanno indagando per comprendere l’accaduto.