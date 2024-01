Home

19 Gennaio 2024

Esplorare il Cielo: Corso Pratico sull'Uso del Telescopio organizzato da ALSA

19 Gennaio 2024

Livorno 18 gennaio 2024 – Esplorare il Cielo: Corso Pratico sull’Uso del Telescopio organizzato da ALSA

Sabato prossimo, alle ore 16, presso l’Auditorium G. Kutufà (via Roma 234), l’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (ALSA) in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, presenterà un corso pratico incentrato sull’utilizzo del telescopio.

Il corso, è aperto ai soci ALSA e agli appassionati che si uniranno all’associazione il giorno stesso, esplorerà diversi aspetti fondamentali, tra cui le grandezze caratteristiche di un telescopio, i tipi principali di telescopi, le diverse montature, le tecniche di stazionamento, la selezione del telescopio adatto e una pratica sul campo.

Gli argomenti saranno illustrati da due esperti di astronomia, Daniele Righetti e Massimo Del Greco, che condivideranno la loro conoscenza e forniranno preziosi consigli su come sfruttare al meglio questo strumento di esplorazione celeste.

L’ingresso è riservato ai soci ALS A ma gli interessatati potranno iscriversi all’associazione prima dell’inizio del corso, al costo di 25 euro .

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare ALSA via e-mail all’indirizzo info@alsaweb.it o scrivere alla segreteria del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo all’indirizzo segreterie.museo@provincia.livorno.it o chiamare al numero 0586/266711-34. Un’opportunità imperdibile per chi desidera imparare a guardare il cielo con occhi nuovi.

