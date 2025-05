Home

12 Maggio 2025

Livorno 12 maggio 2025 Esplorare le sorgenti di Colognole con il bus rosso, evento gratuito

Livorno City-sightseeing, sponsor del Tour guidato da ASA all’acquedotto di Colognole, mette a disposizione gratuita il mezzo scoperto per tutta la durata della manifestazione Blu Livorno- Biennale del Mare e comunica in dettaglio la logistica:

– ritrovo 15 minuti prima della partenza, fermata city-sightseeing , viale Italia, altezza Acquario di Livorno;

– tragitto da Livorno a Colognole: circa 30 minuti;

– visita circa 75 minuti;

– tragitto da Colognole a Livorno: circa 30 minuti

date:

14 maggio partenza ore 15.00 (ritrovo ore 14.45)

15 maggio partenza ore 15.00 (ritrovo ore 14.45)

16 maggio partenza ore 15.00 (ritrovo ore 14.45)

17 maggio partenza ore 10.00 (ritrovo ore 9.45)

Come per tutti gli eventi a numero chiuso della Biennale del mare e dell’acqua, è necessario prenotare dal sito ufficiale della manifestazione www.biennalelivorno.it. In caso di rinuncia, contattare Livorno city-sightseeing al numero 339 6281382

Alla fine del Settecento Livorno soffriva per la mancanza di acqua potabile, aggravata dalla crescita della città.

Il Granduca Ferdinando III incaricò l’ingegnere Salvetti di costruire un acquedotto partendo dalle sorgenti di Colognole. L’acqua veniva incanalata per 18 km fino a Livorno, dove terminava nel Cisternone, il grande serbatoio cittadino.