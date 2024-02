Home

Ambiente

9 Febbraio 2024

Esposizione fuori orario contenitori rifiuti, multate utenze in Venezia

VENEZIA: GLI ISPETTORI AMBIENTALI INDIVIDUANO E SANZIONI ALTRE 7 UTENZE

Accertate le esposizioni dei contenitori dei rifiuti fuori orario e alcuni conferimenti non corretti di materiale indifferenziato.

Livorno 9 febbraio 2024 – Esposizione fuori orario contenitori rifiuti, multate utenze in Venezia

Ignari della presenza costante degli Ispettori Ambientali nel quartiere Venezia, altre 7 utenze sono state individuate e sanzionate nei giorni scorsi per non avere differenziato correttamente i rifiuti ed averli esposti fuori dagli orari consentiti e indicati dai calendari dedicati.

Le operazioni sono state eseguite sugli Scali degli Isolotti, in Via Strozzi, in Via San Giovanni e in Via Saglietto e sono scattate a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e commercianti della zona inoltrate al servizio SegnaLI del Comune di Livorno e al call center di AAMPS/RetiAmbiente.

Seguiranno le relative sanzioni in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

Le aree in questione sono state poi prontamente pulite dagli Operatori di Quartiere.

Giovanna Cepparello, Ass. all’Ambiente del Comune di Livorno commenta:

“Le attività degli Ispettori Ambientali sono ormai continuative, di grande efficacia e di interesse per tutti i quartieri della città.

Gli ispettori sanzionano i trasgressori, supportano l’operato della Polizia Municipale e dialogano costantemente con i cittadini e i commercianti per informarli sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Si tratta di un servizio che recentemente abbiamo potenziato e sul quale riscontriamo un apprezzamento trasversale da parte della cittadinanza anche nell’adoperarsi ad inoltrare le segnalazioni che risultano poi preziose ai fini delle indagini avviate”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

