Esposto mostra di Modigliani, Salvetti: “totale carenza di danno erariale e di evasione d’imposta, lo Stato rinuncia alla riscossione”

7 Maggio 2023

Livorno 7 maggio 2023

“Nel 2019 con la mostra di Modigliani abbiamo pensato e realizzato in appena 2 mesi quello che è da tutti riconosciuto come il più grande evento culturale della nostra città. Il successo fu sottolineato dai 110 mila visitatori”. Lo afferma il sindaco di Livorno Luca Salvetti che prosegue:

“Quel successo certo non è andato giù a qualcuno che ha pensato bene di fare un esposto alla Corte dei conti (NDR. si fa riferimento al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti) con conseguente intervento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate per un presunto danno erariale

Un esposto che puntava a macchiare la reputazione dell’evento e fondamentalmente l’immagine della città.

Ebbene a distanza di tre anni e di un percorso che ha impegnato tempo e risorse dell’Amministrazione gli organi preposti; hanno sancito la rinuncia alla riscossione delle ritenute alla fonte in considerazione della totale carenza di danno erariale e di evasione d’imposta.

Finisce così una brutta storia che è esempio di come la politica che non ha argomenti provi a puntare tutto sugli esposti per generare caos e dubbi.

Una storia che con il suo esito finale conferma che a guidare questa Amministrazione ci sono persone che agiscono in scienza e coscienza perseguendo l’interesse pubblico, forti del lavoro di Uffici Comunali che rappresentano una certezza sul fronte della preparazione tecnico giuridica”.

