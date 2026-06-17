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Cronaca

Espulso cittadino brasiliano, aggredì un autista di autobus ed un poliziotto

Cronaca

17 Giugno 2026

Espulso cittadino brasiliano, aggredì un autista di autobus ed un poliziotto

Livorno 17 giugno 2026 Espulso cittadino brasiliano, aggredì un autista di autobus ed un poliziotto

Espulso cittadino brasiliano dopo una serie di aggressioni: accompagnamento a Fiumicino e rimpatrio a San Paolo

La Polizia di Stato ha eseguito giovedì 11 giugno 2026 un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino brasiliano, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di episodi violenti e per la sua spiccata pericolosità sociale.

L’uomo, nel corso degli anni, si sarebbe reso responsabile di numerosi episodi di lesioni personali e comportamenti aggressivi che avevano già attirato l’attenzione degli investigatori. Più di recente, secondo quanto riferito dalla Questura, avrebbe preso parte a due gravi episodi: l’aggressione ai danni di un conducente di autobus di linea in servizio nella città di Livorno e un attacco a un agente di Polizia durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

A seguito delle verifiche e dell’iter amministrativo previsto, il provvedimento di espulsione è stato convalidato dal Giudice di Pace. L’Ufficio Immigrazione ha quindi proceduto all’esecuzione della misura, disponendo l’accompagnamento del cittadino straniero presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.

Da lì, l’uomo è stato imbarcato su un volo diretto a San Paolo, con scorta internazionale che ne ha garantito il trasferimento in sicurezza per l’intera durata del viaggio.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare condotte dalla Polizia di Stato sul territorio.