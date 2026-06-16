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Cronaca

Espulso tunisino con precedenti tra cui stalking ad una minore livornese

Cronaca

16 Giugno 2026

Espulso tunisino con precedenti tra cui stalking ad una minore livornese

Livorno 16 giugno 2026 Espulso tunisino con precedenti tra cui stalking ad una minore livornese

Livorno, espulso cittadino tunisino con precedenti per droga e violenze: trasferito a Tunisi

La Polizia di Stato ha portato a termine nei giorni scorsi un’operazione di contrasto all’immigrazione irregolare che ha condotto all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero ritenuto responsabile di condotte violente e reati che avevano destato allarme sociale nella città di Livorno.

In particolare, nella mattinata di mercoledì 10 giugno 2026, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno hanno individuato e sottoposto a provvedimento espulsivo un cittadino tunisino da tempo presente sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato coinvolto in diverse attività illecite, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati contro la persona, contribuendo a generare una situazione di forte allarme sociale nella comunità livornese.

Nei suoi confronti risultava inoltre applicata una misura cautelare di divieto di avvicinamento, con contestuale utilizzo del braccialetto elettronico anti-stalking, adottata a seguito di episodi di maltrattamenti ai danni di una ragazza minorenne residente a Livorno.

Conclusi gli accertamenti e ottenuta la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, nel pomeriggio gli agenti hanno proceduto al trasferimento dell’uomo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Da lì è stato imbarcato su un volo di linea diretto a Tunisi, dove è stato rimpatriato.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla presenza irregolare di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.