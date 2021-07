Home

28 Luglio 2021

Esselunga apre oggi il suo primo negozio a Livorno (Foto)

DA 60 ANNI IN TOSCANA, ESSELUNGA APRE OGGI A LIVORNO

Nel nuovo negozio di viale Petrarca 191 persone, di cui 156 neoassunti del territorio

Livorno, 28 luglio 2021

Esselunga apre il superstore in viale Petrarca a Livorno: con 4.500 metri quadri di superficie di vendita, è certificato in classe energetica A ed è dotato di un ampio parcheggio interrato in grado di ospitare 780 autoveicoli.

La struttura commerciale ospita anche il Bar Atlantic e la profumeria esserbella e vede impegnati complessivamente 191 addetti, dei quali 156 neoassunti abitanti nel territorio di Livorno e provincia.

L’Esselunga di Livorno, 169° negozio della catena, è la quinta nuova apertura del 2021 dopo il supermarket di Milano Corso XXII Marzo, il negozio laEsse di Roma e le recenti inaugurazioni di Varese e Mantova.

Esselunga, con la prima apertura a Firenze nel 1961, è presente in Toscana da 60 anni e conta oggi, con quello di Livorno, 31 negozi nella Regione.

Il coordinamento generale e la direzione lavori sono stati affidati allo studio CEC di Livorno diretto dall’ing. Roberto Canessa, su progetto architettonico dello studio di architettura Fabio Nonis di Milano e progetto viabilistico e ambientale della società Policreo di Parma.

Nell’ambito della riqualificazione dell’area di viale Petrarca sono state realizzate tre rotatorie, una pista ciclabile e opere accessorie per migliorare la viabilità cittadina.

Il progetto prevede anche un parco verde a uso pubblico di 5.000 mq posto frontalmente e ai due lati dell’edificio commerciale con la piantumazione di oltre 80 nuovi alberi e la salvaguardia di 4 lecci in viale degli Etruschi.

I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio

Esselunga con un assortimento di più di 20.000 prodotti: frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 500 prodotti; pescheria con banco assistito, con oltre 250 prodotti freschi di alta qualità; macelleria con 300 tagli; l’enoteca con più di 700 etichette e un sommelier per orientare i clienti nella scelta; la gastronomia con banco assistito, così come la panetteria con pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di pizze e focacce. Arricchisce l’offerta il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.

L’attenzione ai localismi è massima e numerosi sono i prodotti di fornitori locali. Ad esempio, i clienti troveranno nel reparto pescheria la linea “Pescato nel mare della Toscana” con prodotti provenienti dal mercato ittico di Livorno, un’ampia scelta di vini locali; tra i piatti pronti 19 ricette tipiche toscane tra cui la Ribollita, il Baccalà alla livornese, il Cacciucco, le Seppie in zimino e molti altri; nel reparto panetteria la schiacciata toscana e l’immancabile torta di ceci. Nella scelta dei prodotti si è dato ampio spazio alle peculiarità regionali: dal miele della Lunigiana ai vini di Bolgheri, dai fagioli di Lucca a quelli del Pratomagno.

All’interno del negozio i clienti avranno a disposizione il Bar Atlantic, centesimo della catena, dove innovazione e tradizione si uniscono alla freschezza e all’affidabilità di Esselunga. Apre anche la profumeria esserbella, beauty boutique presente in oltre 40 negozi e la parafarmacia.

Completano i servizi il ritiro della spesa gratuito in negozio Clicca e Vai per una spesa rapida e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica. Alle casse, per snellire e gestire in autonomia la spesa, la tecnologia Esselunga prevede moderne casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore.

L’Esselunga di viale Petrarca a Livorno è aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21.

