25 Novembre 2023

Livorno 25 novembre 2023 – Esselunga richiama marrons glacés, salame e salame affumicato. I lotti interessati

Esselunga, a scopo precauzionale, ha richiamato tre lotti di marrons glacés in pezzi a marchio Esselunga Top venduto in confezione da 250 gr.. Il motivo di richiamo indicato sull’avviso è la possibile presenza di anidride solforosa non dichiarato in etichetta.

I numeri di lotto: L3O10-C084, L3O18-C094 e L3O27-C101 e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2024

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 666555

Il salame richiamato è a marchio Toresan. I salami richiamati sono da 700 grammi e appartengono al lotto 28092023. La ragione indicata è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto

Per quanto riguarda invece il salame affumicato ritirato, anche questo è a marchio Toresan. Il salame affumicato è in confezione da 700 grammi e appartiene al lotto 28092023. Anche in questo caso la ragione del ritiro è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto

