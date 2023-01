Home

9 Gennaio 2023

Esselunga richiama riso Smart da 5 chili

Livorno 3 gennaio 2023

Esselunga sul sito ha pubblicato un richiamo per il prodotto Riso Smart (link al richiamo)

Esselunga richiama RISO LUNGO B a marchio prodotto Smart da 5 Kg prodotto da PANIGADA T & F SNC.

Motivo del richiamo:

Possibile presenza di metalli pesanti (cadmio)

Lotti / termine minimo di conservazione: 06.10.23 – 07.10.23 – 10.10.23 – 19.10.23 – 20.10.23 – 11.11.23 – 12.11.23 – 15.11.23 – 16.11.23 – 17.11.23 – 18.11.23 – 19.11.23 – 25.11.23

Avvertenze:

Invitiamo il cliente qualora avesse acquistato il prodotto corrispondente ad una delle scadenze indicate a non consumarlo e a riconsegnarlo in negozio.

Per informazioni contattare il numero verde 800.666.555

