Essie De Vall a Calafuria, l’intervista alla Top 5 Best Urban DJ Spain

7 Dicembre 2021

Livorno 7 dicembre 2021

Essie De Vall, la dj nominata Top 5 Best Urban DJ Spain 20/21 al Reggaeton Beach Festival, dopo aver suonato nei migliori clubs in Los Angeles, Dubai, Ibiza, Mykonos e moltissimi altri in tutto il mondo, questa sera a Livorno sarà lo special guest nel prefestivo targato Sugar nella bellissima location di Calafuria.

LivornoPress l’ha intervistata per voi

Essie, Benvenuta a Livorno. La tua formazione è americana, ma ormai sei da tempo resident in Spagna. Che differenze hai notato a livello di clubbing tra Usa ed Europa?

Ciao! Grazie mille. Sono davvero felice di essere qui a Livorno. Sì, ho iniziato a fare il dj a Los Angeles, poi mi sono trasferita in Spagna per motivi personali e da lì ho iniziato a suonare in giro per il mondo.

Immagino che la differenza principale sia il gusto musicale in ogni paese .. Varia a seconda di dove ti trovi ..

ci sono sempre canzoni di successo comuni ovunque, ma poi ci sono anche canzoni in voga in un posto che sono completamente sconosciute in un altro..

Che tipo di interazione c’è tra tu e il pubblico nel corso della serata? C’è differenza tra il pubblico del nord Europa e quello del sud Europa come quello spagnolo e italiano?

Sono un Dj che guarda sempre la folla, mi piace vedere cosa funziona e cosa no, così posso suonare la mia musica intorno a loro e vedere cosa diverte di più.. Amo connettermi con le persone che mi ascoltano

Suonare per.. Mi piace sentire l’energia della gente.. È molto importante essere coinvolti con la folla e vedere cosa la diverte..

Sono un piacere per le persone lol, ma sì, c’è una specie di magia quando poi senti come l’energia scorre nella stanza e tutto si connette perfettamente tra te e loro..

Tra le tue importanti esperienze ci sono dj set di fronte a diverse migliaia di persone. Qui a Livorno ti attende una platea più ristretta: come adatterai la serata?

Ho suonato in Italia due volte prima e l’ho adorato, una volta a Milano e anche a Napoli.. Adoro le vibrazioni qui, le persone sono molto felici ed emozionate e vengono nei club per divertirsi davvero, ballare e divertirsi..

Ho incontrato lo staff di Sugar a Mykonos e mi è piaciuto molto il loro entusiasmo! quindi quando mi hanno chiesto di venire a Livorno come special dj guest non ho potuto dire di no.

Non ho mai suonato in questo posto prima e mi piacerebbe vivere questa esperienza.. E sono sicura che sarà divertente come tutte le altre volte che lavorato nei club .. Sono davvero felice di essere qui

Le donne dJ non sono moltissime. Quali sono secondo te i punti di forza di una dj donna rispetto a un collega maschio?

Bene, immagino che il punto di forza principale sia essere una persona con una mentalità molto forte e avere una pelle dura in questo settore poiché essere una dj donna è far parte di una minoranza poiché la maggior parte dei DJ là fuori sono uomini. Tuttavia le persone si sorprendono quando ti vedono. Sento che a volte tutti gli occhi sono puntati su di me e farei meglio a non sbagliare, a volte senti che solo perché sei una ragazza sei lì solo per questo non perché puoi davvero fare il lavoro correttamente e questo fa schifo.. è come se avessi per metterti alla prova più che se fossi un uomo.. A volte le persone potrebbero pensare che ti chiamano nei locali come dj solo perché sei una ragazza e e ci sono anche persone che minimizzano le tue capacità e ignorano completamente tutti gli anni di pratica e preparazione messi nel tuo lavoro come un dj.

Quindi devi avere una mentalità forte e non lasciare che la negatività influisca sulla tua voglia di diventare un dj eccezionale.

A proposito di sound.. ci puoi anticipare qualcosa sui generi che suonerai e che pensi di selezionare per la serata livornese?

Suonerò reggaeton, dembow, dancehall e forse un po’ di hip hop, trap e edm, poiché questi sono i miei generi principali che suono di solito. pelle d’oca.. lol

