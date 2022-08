Home

9 Agosto 2022

Estante in salute, giornata di prevenzione gratuita ai Pancaldi con la Farmacia Farneti

ESTATE IN SALUTE 2022

Per la salute delle tue ossa, una giornata di prevenzione gratuita della salute

Livorno 9 agosto 2022

Venerdì 26 Agosto, con il contributo di Confcommercio Livorno e grazie alla gentile disponibilità dei gestori dei Bagni Pancaldi Acquaviva, la farmacia Farneti organizza la seconda giornata di “ESTATE IN SALUTE 2022”.

La giornata:

al mattino la dott.ssa Elisa Fumi, biologa nutrizionista, sarà a disposizione per offrire consigli dietetici per prevenire l’osteoporosi in tutte le fasce d’età.

nel pomeriggio il dott. Matteo Marchetti sarà a disposizione per una consulenza su problematiche di natura podologica.

Durante l’intera giornata sarà effettuato l’esame della densitometria ossea al calcagno al fine di avere un’indicazione dello stato di salute delle ossa.

Saranno presenti operatori della Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno, per informare sull’effettuazione di manovre salvavita pediatriche.

Presso il desk della farmacia, per l’intera giornata, sarà possibile anche prenotare una visita gratuita di screening cognitivo dal dott. Alfonso D’Apuzzo presso gli ambulatori della Farmacia.

Al desk saranno offerti agli ospiti campioni di prodotti del benessere per adulti e bambini e saranno distribuiti gadget.

Gli orari delle attività saranno : 9,30-13,30 e dalle 15,00 alle 18,30.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 3316889241

