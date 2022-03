Home

Estate 2022: gli italiani per le vacanze premiano Piombino

28 Marzo 2022

Piombino non è semplicemente una sosta obbligata per andare sulla famosa isola d’Elba; infatti sono moltissime le attrazioni turistiche di questa cittadina. Si tratta di una città bellissima da visitare, con storia, parco archeologico, parco naturalistico, castello e il mare, che alterna spiagge ideali per famiglie a piccole calette, con paesaggi mozzafiato e aree naturalistiche protette.

Il centro storico di Piombino

Piombino è una cittadina assolutamente da visitare, caratterizzata da diversi monumenti, dalle piccole viette del centro storico e da una piazza meravigliosa. Tra i monumenti visitabili è consigliato dedicare del tempo al Torrione, testimonianza del periodo comunale, il Rivellino, fortezza circolare della metà del 1400, il Castello e le antiche mura: in particolare accedere alle antiche mura permette di godere di una meravigliosa vista dell’intera città e del mare.

All’interno del centro storico è poi possibile passeggiare tra le stradine, dove si alternano negozietti, locali, bar e trattorie; mentre la piazza principale di Piombino, la Piazza Bovio, è una vera e propria terrazza sul mare. Si tratta del punto più bello del centro storico della città, da cui si può vedere il mare, fino alla Corsica e l’antico faro.

Il mare di Piombino: spiagge e panorami mozzafiato

Piombino sorge su di un promontorio ed è caratterizzato da spiagge incantevoli con mare limpido e cristallino, sia alla vista che per viverlo direttamente.

Poco prima di Piombino, il golfo di Baratti, su cui torreggia Populonia, è un bellissimo borgo medioevale. E’ caratterizzato da una spiaggia libera e ampi prati e pinete. Un altro punto caratteristico di Piombino per gli amanti del mare è la Buca delle Fate; una baia incontaminata, costituita da spiagge di rocce che lentamente si immergono nel mare. La Cala Moresca è un tratto di spiaggia poco fuori dal centro della città, ben attrezzata, caratterizzata da sabbia dorata e mare blu.

In questa ridente cittadina è anche possibile trovare stabilimenti attrezzati come, ad esempio, il Bagno Elia a Piombino, caratterizzato da una bellissima spiaggia, mare stupendo e tutti i servizi per famiglie e non solo.

Tra i panorami mozzafiato che Piombino offre a tutti i suoi visitatori sicuramente c’è anche il porto antico di Marin. Si tratta di un piccolo porto a ridosso di Piazza Bovio, da dove è possibile ammirare le numerose barche dei pescatori locali. Visitare il porto di Piombino al tramonto non ha eguali: un paesaggio incantevole che fa di questa località una città turistica adatta per le proprie vacanze estive.

Parchi naturali da visitare

Appena fuori dal centro cittadino di Piombino è possibile godere delle ampie zone naturalistiche e del bellissimo mare.

Il parco della Sterpaia è un parco naturale protetto, che si caratterizza dalla presenza della vera macchia mediterranea che si alterna alle bellissime spiagge. Quelle situate in questo parco hanno la peculiarità di avere alle spalle pinete ombreggianti, dove è possibile fare trekking o semplici passeggiate immersi nella natura.

L’oasi WWF palude Orti è un’altra riserva naturale di Piombino, dichiarata area protetta di interesse comunitario, dove è possibile fare visite guidate tra le paludi della bassa val di Cornia, vedere, tra i canneti, ben numerose specie di uccelli, oltre a mammiferi, quali volpi, istrici, donnole, rettili e anfibi di moltissime tipologie.

Le prelibatezze che si possono gustare a Piombino

Piombino è rinomata per il mercato del pesce, quindi la maggior parte dei prelibatissimi piatti che si possono gustare sono a base di pesce. Tra le ricette tipiche, che si possono provare in uno dei numerosi ristorantini o trattorie della città, ci sono il cacciucco, il polpo alla piombinese, le acciughe alla povera e lo stoccafisso con patate. Il pesce la fa da padrone con pesce azzurro, palamita, polpo, molluschi, crostacei, cacciucco e stoccafisso.

A Piombino è possibile anche assaggiare la cucina di terra. Ci sono molte zuppe tipiche della zona, ma anche la carne, con la chianina e la selvaggina, il tutto abbinato con uno dei numerosi vini pregiati delle cantine vinicole delle campagne limitrofe.

