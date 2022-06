Home

Cronaca

Estate 2022 – Parte il Cala Beach: sole, tintarella, drink a bordo piscina, dj set, animazione e molto altro

Cronaca

17 Giugno 2022

Estate 2022 – Parte il Cala Beach: sole, tintarella, drink a bordo piscina, dj set, animazione e molto altro

Livorno 17 giugno 2022

Cala Beach: parte domani, sabato 18 giugno la nuova avventura estiva a bordo piscina del resort Principe di Piemonte al Calambrone

Gonnelli titolare di Precisamente Calafuria insieme ai soci Michele Bardi e Leonardo Marradini; in attesa dell’apertura del nuovo progetto del palazzo Grande a Livorno aprono la loro nuova attività estiva con il Cala Beach

Sole, tintarella e bagni in piscina in un ambiente con lettini a baldacchino, dj set, animazione diurna e serale fino alla mezzanotte ed un chiosco per cibo fornito da Dark Kitchen (in via Cairoli a Livorno) e gli immancabili drink a bordo piscina

Sabato 18 giugno sarà il primo giorno di apertura, ma l’inaugurazione ufficiale sarà domenica 19 giugno

Puoi scegliere e prenotare il tuo posto a bordo piscina cliccando qui

Ecco dove goderti la tua estate 2022, guarda le foto della location Cala Beach al Calambrone







CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin