Estate 2025 in Fortezza Nuova, tutti gli eventi dal 6 giugno al 7 settembre

5 Giugno 2025

Musica, mostre, spettacoli, collaborazioni, sport e buon cibo. La Fortezza Nuova si prepara a vivere un’altra estate indimenticabile ricca di tante novità. Venerdì 6 giugno si alza il sipario sulla stagione estiva, che proseguirà fino a domenica 7 settembre, trasformando il gioiello mediceo in un vero e proprio salotto cittadino sotto le stelle.

I lavori finanziati dal Pnrr hanno ridato splendore alla Fortezza, che oggi, dopo il restauro presentato pochi giorni fa, presenta un bar completamente ristrutturato, un parco più accogliente e inclusivo e un’area bimbi colorata grazie alle opere del maestro Madiai. E in questo luogo rinnovato, per tutta l’estate sarà possibile trascorrere serate all’insegna del buon cibo, della cultura e del divertimento.

Anche quest’anno le proposte culinarie in Fortezza saranno diverse. Oltre al bar, aperto tutti i giorni per spuntini, merende e aperitivi, torna come al solito la collaborazione con Melafumo, che per il 2025 raddoppia la sua offerta. Insieme allo stand ristorazione standard all’ingresso della pineta, con lo streefood a prezzi popolari e i classici piatti della tradizione labronica, il locale ha avviato anche una partnership con The Butcher Baldacci. Un mix che si preannuncia di successo.

L’altra novità sarà rappresentata dalla Pizzeria da Ugo, che offrirà pizze di ogni genere per pranzi, cene o spuntini prelibati con vista Fosso Reale.

A chiudere l’offerta culinaria sarà “Al Chiosco Fortezza”, con drink rinfrescanti, pranzi, cene e stuzzichini per un momento di relax da condividere con amici o colleghi.

Con la pancia piena, saranno ancor più apprezzate le proposte culturali dell’estate, con la Fortezza Nuova che per il 2025 si avvarrà di tre collaborazioni d’eccezione.

La Galleria Fidanda curerà il “Forno Project”, una serie di mostre d’arte contemporanea allestite nella Sala del Forno che si alterneranno durante i mesi estivi. Inoltre, dal 13 al 22 giugno, la Galleria porterà in Fortezza Nuova la rassegna “Artè 2025. L’Arte abita la Fortezza”, un’esperienza culturale immersiva, diffusa e plurale, che vedrà l’arte esprimersi in tutte le sue forme con artisti emergenti e ospite d’eccezione la gallerista e volto TV Ada Egidio.

La seconda collaborazione del 2025 è con Sillabe, prestigiosa casa editrice di livello nazionale che porterà in Fortezza una selezione di libri d’arte e cultura, cataloghi e pubblicazioni di qualità, perfetti per gli amanti della lettura. Grazie a questa parnership, nella Sala degli Archi per tutta l’estate sarà allestito un bookshop per acquistare sul posto libri e pubblicazioni varie e proiezioni multimediali continuative sulla storia della Fortezza e della città di Livorno, dalle Leggi Livornine ad oggi.

Come ogni anno, dal 16 giugno in poi Koala Ludo avrà a disposizione il Basione Sud per le proprie attività di divertimento e intrattenimento dei più piccoli, con centro estivo, laboratori creativi e con il Teatro Pic Nic, che illuminerà la pineta ogni mercoledì sera.



Il cartellone del programma estivo è ricchissimo e parte il 6-8 giugno con il Festival dell’Astronomia, per “ascoltare” le stelle e osservare il cielo con gli esperti dell’Alsa, Associazione Livornese Scienze Astronomiche. In concomitanza con questa tre giorni dedicata alle stelle, anche un finissage della mostra personale dell’artista Philippe Rebosz “Now, Here” a cura di Sara Bernhardt Poli (venerdì 6) e un “Aperitivo Editoriale” per fare “Tanti Saluti dalla Luna” a cura di Claudia Bigongiari, edito da GIOSTRE Edizioni (sabato 7).

Il 13 giugno gli appuntamenti saranno due: L’attore Michele Crestacci porterà in scena lo spettacolo “Barontini”, drammaturgia di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, con la regia di Alessandro Brucioni e musiche originali di Alessandro Brucioni, produzione Mo-WanTeatro, e contestualmente sarà inaugurata “Il Condominio”, una mostra che esplora il tema dell’abitare. Sabato 14 giugno la Fortezza Nuova farà da scenario naturale alla splendida Coppa Ilio Dario Barontini, storica gara remiera a cronometro, giunta alla 56′ edizione.

Con la rassegna “Artedanza”, tra musica e movimento, che andrà in scena il 5 luglio, si entra nel periodo caldo dell’estate, che proseguirà con i 5 bollenti giorni di Effetto Venezia, dal 30 luglio al 4 agosto. Anche quest’anno la Fortezza sarà uno dei punti focali della più famosa kermesse estiva della città, con spettacoli, mostre, rassegne artistiche e atmosfere da tradizione livornese. mentre ad agosto il Basse Maree Festival porterà concerti e teatro all’aperto.

Insomma, anche per l’estate 2025, livornesi e turisti potranno respirare storia, natura e cultura in uno dei simboli della città che è pronto a ospitare eventi e spettacoli per tutti i gusti.

IL PROGRAMMA

• 6-8 giugno: Festival dell’Astronomia a cura di Asla

• 6 giugno: Finissage della mostra “Now Here” di Philippe Rebosz

• 7 giugno: “Aperitivo Editoriale” a cura di Claudia Bigongiari

• 13 giugno: opening della mostra Il Condominio – Ontologia dell’Abitare.

• 13 giugno: “Barontini”, spettacolo di Michele Crestacci e Alessandro Brucioni

• 13-22 giugno: rassegna Arté 2025. L’arte abita la Fortezza”

• 14 giugno: Coppa Ilio Dario Barontini

• 5 luglio: Artedanza, performance tra musica e movimento.

• 30 luglio-3 agosto: Effetto Venezia, omaggio alla tradizione livornese.

• Agosto: Basse Maree Festival, concerti e teatro sotto le stelle

In più:

• “Forno Project: partnership con la Galleria Fidanda per le mostre nella Sala del Forno

• Spazio libri: collaborazione con la casa editrice Sillabe che gestirà il bookshop con titoli d’arte e cultura.