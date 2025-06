Home

Estate 2025, le novità per la differenziata nel Comune di Rosignano

7 Giugno 2025

Rosignano (Livorno) 7 giugno 2025

Novità in arrivo per l’estate 2025: già da questo fine settimana, il nostro territorio si prepara a una gestione più capillare e attenta della raccolta differenziata.

Un’iniziativa nuova rispetto al passato, che nasce per andare incontro alle esigenze di turisti e cittadini, e per incentivare tutti a pratiche virtuose e rispettose dell’ambiente.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, e ancora il 14 e 15 giugno, saranno attivi i servizi di raccolta differenziata con una postazione mobile presidiata (Ecomobile) presso la stazione di Castiglioncello, alla quale si aggiungerà un presidio con operatore REA presso l’attuale Ecopoint, che si trova vicino alla Coop di Rosignano.

Dal 21 giugno al 1° settembre, il servizio sarà esteso: ogni sabato e domenica, oltre alla postazione attiva presso la stazione di Castiglioncello, sarà presente un Ecomobile presidiato anche presso l’Ecopoint in via di Monte Fumaiolo alla Mazzanta, sempre dalle 17 alle 21.30.

Saranno comunque sempre attivi anche gli Ecopoint di Via Arno a Castiglioncello e di Via del Porto a Vada.

Inoltre sarà possibile portare rifiuti di varie tipologie (suddivisi per materiali) presso il Centro di Raccolta delle Morelline dal lunedì al sabato, dalle 6.45 alle 18.15 e la domenica dalle 6.45 alle 12.30.

Un’attenzione speciale sarà riservata alla Baia del Quercetano: a partire da sabato 7 giugno, saranno posizionati contenitori per la raccolta differenziata in prossimità dello stabilimento del Quercetano e in via Godilonda.

Un passo importante per preservare e valorizzare la bellezza unica della Baia, e per rendere ancora più gradevole l’esperienza di cittadini e turisti. Per un’estate tutta dedicata alla sostenibilità e alle buone pratiche ambientali.

Per informazioni:

Numero Verde REA 800517692