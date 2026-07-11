Disabilità 11 Luglio 2026

Estate 2026: a Vada cominciano i lavori per gazebi e passerelle di collegamento al mare per persone con disabilità

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 luglio 2026

Cominciati a Vada i lavori sulla spiaggia compresa fra il Cavalluccio Marino e il Lido dove sono in fase di montaggio alcune strutture progettate per essere utilizzate da persone con disabilità. Gli interventi prevedono il posizionamento di quattro pedane con gazebo in legno e la realizzazione di una rete di passerelle di collegamento al mare – spiega lassessora al sociale Cristina Santinelli – laccesso sarà libero e in futuro vorremmo poter dotare questa spiaggia di una sedia job con la quale si può entrare direttamente in mare. Linstallazione delle strutture, a cura di Poggio Fiorito, è stata possibile grazie ad una variazione di bilancio. Abbiamo proceduto nel mese di aprile – indica lassessora Susanna Masoni che ha la delega al bilancio – La variazione è stata di circa 21mila euro.

Fra laltro, come ricorda lassessora Santinelli, c’è lidea di coinvolgere anche attraverso un patto di collaborazione alcune associazioni del territorio.

Lattuale Amministrazione comunale ha deciso, in sostituzione della bandiera lilla, di procedere sul fronte della realizzazione di progetti concreti a favore di chi ha problemi di disabilità. Nellottica di migliorare laccesso alle spiagge da parte di persone che presentano problematiche, si sta lavorando anche su altri interventi da effettuaresulle spiagge libere di Vada. È già stata infatti posizionata una passerella nella zona del Sestante mentre unaltra sarà inserita a breve sullarenile della Bucaccia.

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