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Cronaca

Disabilità

Estate 2026: a Vada cominciano i lavori per gazebi e passerelle di collegamento al mare per persone con disabilità

Disabilità

11 Luglio 2026

Estate 2026: a Vada cominciano i lavori per gazebi e passerelle di collegamento al mare per persone con disabilità

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 luglio 2026

Cominciati a Vada i lavori sulla spiaggia compresa fra il Cavalluccio Marino e il Lido dove sono in fase di montaggio alcune strutture progettate per essere utilizzate da persone con disabilità. “Gli interventi prevedono il posizionamento di quattro pedane con gazebo in legno e la realizzazione di una rete di passerelle di collegamento al mare – spiega l’assessora al sociale Cristina Santinelli – l’accesso sarà libero e in futuro vorremmo poter dotare questa spiaggia di una sedia job con la quale si può entrare direttamente in mare”. L’installazione delle strutture, a cura di Poggio Fiorito, è stata possibile grazie ad una variazione di bilancio. “Abbiamo proceduto nel mese di aprile – indica l’assessora Susanna Masoni che ha la delega al bilancio – La variazione è stata di circa 21mila euro”.

Fra l’altro, come ricorda l’assessora Santinelli, c’è l’idea di coinvolgere anche attraverso un patto di collaborazione alcune associazioni del territorio.

L’attuale Amministrazione comunale ha deciso, in sostituzione della bandiera lilla, di procedere sul fronte della realizzazione di progetti concreti a favore di chi ha problemi di disabilità. Nell’ottica di migliorare l’accesso alle spiagge da parte di persone che presentano problematiche, si sta lavorando anche su altri interventi da effettuaresulle spiagge libere di Vada. È già stata infatti posizionata una passerella nella zona del Sestante mentre un’altra sarà inserita a breve sull’arenile della Bucaccia.