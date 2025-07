Estate, “Brevetto” made in Livorno protegge il cruscotto del tuo scooter

Home

7 Luglio 2025

Ecco il K-UV labronico che costa meno di quelli cinesi trovati su Temu o Alibaba

Al termine dell’articolo la scheda tecnica e l’immagine dell’oggetto anti K-UV brevettato a Livorno

Estate, l’ombra salva il cruscotto

Il sole estivo è un nemico silenzioso per il cruscotto dello scooter: i raggi UV penetrano attraverso il parabrezza, sciolgono i plastificanti, ne alterano i colori e aprono microcrepe. Col tempo, il pannello diventa opaco, ingiallito e più fragile – beneficiando del fatto che la plastica s’indurisce e il display perde visibilità click4gap.co.uk. Proteggere queste superfici è fondamentale non solo per l’estetica, ma anche per la sicurezza.

Sul mercato esistono già teli K-UV da posizionare sul parabrezza dello scooter (a Livorno spesso sostituiti da magliette), oppure ci sono i copricruscotto cinesi universali. Bene l’oggetto brevettato a Livorno oltre ad essere più funzionale è meno costoso dei k-uv da parabrezza dal costo medio di una 20ina di euro; risolve anche il problema per chi non ha il parabrezza (che col vento labronico ti fa ritrovare lo scooter nel pisano). Oltre a questi vantaggi costa veramente meno dei concorrenti universali cinesi venduti sulle piattaforme come Temu, Alibaba e similari. Battere inoltre un costo medio cinese che va dai 6 ai 9 euro con un prodotto realizzato in Italia è assolutamnente un record.

L’innovazione praticamente a costo zero.

Un residente di Livorno ha trovato una geniale soluzione: reimpiegare adattandolo un vecchio oggetto di casa per proteggere il cruscotto dai danni del sole. Il risultato? Funzionale, economico, facilmente adattabile, rimovibile, leggero, ingegnosamente adattato allo scooter e posizionabile nel vano casco sotto la sella dopo il suo utilizzo

La storia del brevetto labronico

Ecco la storia: uno scooterista livornese ha utilizzato un paralume di una lampada da comodino – di tela e struttura metallica – ormai rotto. Lo ha pulito, posizionato sopra il cruscotto e fissato con una corda agli specchietti; è resistente al vento, totalmente rimovibile e riponibile nel vano sottosella. Quando si parcheggia si fissa, lo si ripone quando si riparte. Una trovata low-cost che risolve il problema dell’esposizione solare in modo pratico e… decisamente creativo.

Il nuovo oggetto “brevettato”, non prevede nessun ingranaggio sofisticato. Solo buon senso – e quel pizzico di inventiva livornese che fa la differenza. inoltre “nella sua versione più sofisticata, grazie ai peneri presenti nel paralume può fungere anche da indicatore della direzione e velocità del vento”.

Questa è l’inventiva labronica: un gesto semplice, efficace e sostenibile che dimostra come, spesso, servano poche risorse per risolvere un grande problema.

Scheda tecnica e foto del prodotto

1 paralume in stoffa

1 corda

