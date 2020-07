Home

9 Luglio 2020

Estate, i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, avranno a disposizione anche l’elicottero (Foto e Video)

Livorno 9 luglio 2020 – Sommozzatori con elicottero, potenziato il soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco

Sicurezza in mare – Per garantire un più rapido intervento in ambiente acquatico e per assicurare una più efficace risposta del dispositivo di soccorso. In Toscana i sommozzatori dei vigili del fuoco lavoreranno al fianco dei colleghi del reparto volo del – nucleo di Cecina (LI) . Per tutta l’estate: fino al 30 settembre il Corpo nazionale attiverà in modo permanente l’assetto – sommozzatori con elicottero – integrando due nuclei specialistici tra loro diversi ma complementari.