Home

Eventi

Estate: il cinema all’aperto, la programmazione dei film di giugno nelle arene

Eventi

20 Giugno 2024

Estate: il cinema all’aperto, la programmazione dei film di giugno nelle arene

Livorno 20 giugno 2024 – Estate: il cinema all’aperto, la programmazione dei film di giugno nelle arene

Con l’arrivo della stagione estiva tornano i film nelle arene estive. Si parte domani con il primo film in calendario al Cinema Arena Ardenza mentre all’arena La Meta si parte venerdì 28 giugno. Per quanto riguarda invece l’arena Fabbricotti non è ancora disponibile la programmazione che però aggiungeremo a questa pagina il prima possibile

Ecco la programmazione per il mese di giugno nelle arene Cinema

Cinema Arena Ardenza

GIUGNO 2024

21 GIU Venerdì 3,50 €

UN MONDO A PARTE Di R. M ilani Con A. Albanese, V. Raffaele – Ita 2024, Commedia, 113′

22 GIU Sabato

POVERE CREATURE -v.m.14 –

Di Y. Lanthi mos Con E. Stone, M. Ruffalo, W Dafoe – USA 2023, Commedia, Drammatico, 141′

23 GIU Domenica

PERFECT DAYS

Di W. Wenders Con K. Yakusho, T. Emoto – Giappone 2023, Drammatico, 123′

24 GIU Lunedì 3,50€

IL GUSTO DELLE COSE

Di T. Anh Hung Con .I. Binoche, B. Magimel – Francia 2023, Drammatico, 145′

25 GIU Martedì ANTEPRIMA

HIT MAN – KILLER PER CASO

Di R. Linklater Con A. Arjona, G. PowelI – Usa 2023, Azione, 113′

26 GIU Mercoledì

WISH

Di C. Buck, F. Veerasunthorn – Usa 2023, Animazione, 92′

27GIU Giovedì 3,50€

CONFIDENZA

Di D. Luchetti Con E. Germano, F. Rossellini, V. Puccini -Ita 2024, Drammatico, 136′

28 GIU Venerdì 3,50€

C’È ANCORA DOMANI

Di P. Cortellesi Con P. Cortellesi, V. Mastandrea, E. Fanelli -Ita 2023, Drammatico, 118′

29 GIU Sabato 3,50€

VOLARE

Di M. Buy Con M. Buy, A. Bonaiuto, G. Michelini – Ita 2023, Drammatico, 100′

30 GIU Domenica 3.50 €

LA ZONA D’INTERESSE

Di .I. Glazer Con C. Friedel, S. Hul er – Gb 2023, Drammatico, 105′

Arena La Meta Estate 2024,

GIUGNO

Venerdi 28

UN ALTRO FERRAGOSTO

regia di P. Virzìcon S. Orlando, S. Ferilli C. De Sica, L. Morante Commedia – 115′

Sabato 29

PARE PARECCHIO PARIGI

regia di L. Pieraccioni con L. Pieraccioni C. Francini N. Frassica, M. Ceccherini Commedia – 96′

Domenica 30

C’È ANCORA DOMANI

regia di P. Cortellesi con P. Cortellesi, V. Mastandrea Drammatico – 118′

Estate: il cinema all’aperto, la programmazione dei film di giugno nelle arene