“Estate in Bus 2025”: linee notturne e per il mare, navette gratuite per Effetto Venezia, Funicolare di Montenero gratuita tutte le domeniche

29 Luglio 2025

Amministrazione comunale di Livorno e AT Autolinee toscane, visto il crescente gradimento riscontrato negli ultimi anni, hanno previsto anche per l’estate 2025 una serie di misure volte a incoraggiare i livornesi a servirsi dei mezzi pubblici, per andare al mare con fermate fino a Chioma e per spostarsi anche in orario notturno, e mettendo in campo iniziative per favorire il turismo e la partecipazione agli eventi, come le navette gratuite tutte le sere di Effetto Venezia e la Funicolare di Montenero gratuita tutte le domeniche fino ad ottobre e il giorno di Ferragosto.

“Estate in Bus 2025” è stata presentata oggi a Palazzo Comunale. Erano presenti l’assessora alla mobilità sostenibile Giovanna Cepparello, Simone Lusini direttore del Dipartimento Nord di Autolinee Toscane insieme a Simone Talamucci capomovimento di Livorno, Vladimiro Frulletti e Riccardo Nannipieri del settore comunicazione, Francesco Repetti responsabile dell’ufficio Mobilità del Comune.

Per vincere la partita della mobilità sostenibile in questa estate 2025 è stata schierata una squadra di 11 linee bus, che consentono di raggiungere le zone di mare lungo la costa del capoluogo labronico a bordo degli automezzi di AT. Per l’occasione l’Azienda ha anche brandizzato appositamente le fiancate di due mezzi, così da rendere ancora più evidente le possibilità offerte a residenti e turisti di godersi il mare livornese in maniera sostenibile, semplice ed economica. I bus colorati riportano sulla fiancata non solo l’invito a scegliere l’autobus per andare al mare, ma elenca anche le linee utili per raggiungere arenili e scogliere: 1+, 2+, 8N, 8R, 9, 11, 16, 18, 20, 21 e 22. Con la specificazione che la Linea 20 è gratuita il sabato, la domenica e a Ferragosto.

Con questi bus oltre a risparmiare rispetto all’auto (ed evitare lo stress da parcheggio una volta arrivati), si aiuta anche l’ambiente. Basti pensare che, ad esempio, con la Linea 1+ si può arrivare da piazza della Stazione al Miramare in 30 minuti, con 1 euro e 70 centesimi di spesa e, soprattutto, con un impatto assai ridotto sulla qualità dell’aria che si respira, con emissione nell’atmosfera di soli 720 grammi di Co2, molto meno di quanto verrebbe immesso se i viaggiatori utilizzassero l’auto.

“A inizio 2024 – ha spiegato l’assessora Cepparello – abbiamo aumentato del 15% il numero di chilometri percorsi complessivamente dai nostri autobus. A questo aumento dell’offerta è corrisposto un pari aumento dell’utilizzo del TPL da parte dei cittadini, quindi la proposta ha funzionato, il trasporto pubblico sta andando molto bene. Incontriamo ancora difficoltà nel veicolare i messaggi, per esempio per far sapere che la linea 20 è gratuita e consente di andare ad Antignano oppure sul Romito evitando di dover cercar posto e fare inversioni a U, ed arriva fino a Chioma, con frequenza di mezzora, il sabato e la domenica e il giorno di Ferragosto. Oppure che la linea notturna 21 arriva tutti i giorni fino ad Antignano, con percorso circolare partendo dalla Stazione e intersecandosi con l’altra linea notturna 22, in modo da coprire le zone nord e sud della città passando anche dal centro, fino alle due di notte.

La zona che era meno coperta dal servizio era la Cigna, adesso abbiamo risolto principalmente con la linea 15, mettendo questo quartiere in comunicazione sia con il centro della città e con il mare, sia con le zone vicine, come le Sorgenti, dove è presente una buona offerta commerciale.

Vediamo che tante persone ancora non conoscono tutti i servizi che mettiamo a disposizione. Il trasporto pubblico è fondamentale, può dare una mano a cambiare il volto di una città. Noi non perdiamo occasione di invitare i cittadini ad utilizzarlo, e a rispettarlo evitando di parcheggiare o transitare lungo i percorsi dei bus. I dati regionali ci dicono che Livorno, nel giro di poco tempo, per l’utilizzo dei mezzi pubblici è balzata dall’11 al 18%. Un po’ perché la politica della mobilità ha funzionato, un po’ perché la rete è cresciuta, e anche grazie ad alcuni interventi come quello di riqualificazione in via Marradi, che prima era un tappo e che adesso vede invece gli autobus scorrere migliorando la puntualità (a parte i disagi causati dal cantiere privato attivo in questi giorni per il rifacimento di una facciata).

Per quanto riguarda Effetto Venezia (30 luglio – 3 agosto), facciamo un appello accorato ai visitatori ad utilizzare i mezzi pubblici e le navette gratuite e a non venire con l’auto in centro, anche perché il parcheggio di piazza Unità d’Italia (Quattro Mori) sarà riservato ai residenti 24 ore su 24 e quindi non sarà possibile parcheggiarci per andare a vedere la festa. Le navette gratuite per Effetto Venezia (https://www.at-bus.it/it/ scopri/novita/territori/ navette-gratuite-effetto- venezia-2025-livorno) disponibili dalle ore 18.45 con corse ogni 15 minuti, partiranno da via Masi (passando dai vicini parcheggi del Modigliani Forum e della Porta a Terra) e passando da via della Pace arriveranno in via della Cinta Esterna, da dove l’ultima corsa partirà all’1.30. Mi fa infine piacere ricordare che, in occasione dell’Anno Giubilare, la Funicolare di Montenero sarà gratuita tutte le domeniche fino ad ottobre ed anche per Ferragosto, iniziativa che negli ultimi anni ha avuto sempre successo. E in ogni caso, al di fuori della domenica, la Funicolare può essere utilizzata con il normale biglietto orario per i bus cittadini o con l’abbonamento”.

Simone Lusini di AT ha concluso la conferenza stampa facendo presente che la realtà di Livorno, fra tutte quelle della Toscana, è particolarmente “facile” per AT, perché l’Amministrazione comunale ha molte idee e investe molte risorse sul servizio pubblico, c’è la capacità non solo di tirar fuori le idee ma anche di rivederle, perché spesso capita che i progetti avviati debbano essere modificati o sostituiti se non funzionano. Il tutto nell’ottica della sicurezza (come per il Romito), dell’ascolto delle esigenze delle persone, e con molta attenzione all’ambiente. “Ricordiamo che Livorno è la prima città per flotta di mezzi a metano (quasi la metà dei bus), e sul tema dell’ambiente dopo l’estate annunceremo altre novità”.

È stato anche ricordato come il sistema di acquisto dei biglietti sia stato reso sempre più semplice e green, anche a vantaggio dei tanti stranieri che scelgono Livorno come meta turistica.

Oltre che nelle biglietterie e nelle rivendite tradizionali, dove sono disponibili biglietti e abbonamenti, il viaggio si può acquistare anche con sistema contactless, tramite app e ora anche con B-link, il nuovo sistema che consente di ricevere il biglietto via mail e attivarlo con un semplice clic ( at-bus.it/it/doveacquistare ). A bordo di ogni bus c’è il sistema contactless “tip-tap”, una soluzione di pagamento friendly che sta incontrando sempre più il favore della clientela regionale, tanto che nel primo anno di utilizzo sono stati superati i 12 milioni di tap.

I dati dicono che nei mesi estivi a fare tap a Livorno sono tantissimi stranieri, a testimonianza, seppur indiretta, di quanto Livorno e la Toscana siano mete ambite dai viaggiatori esteri. Numeri destinati ad aumentare dal momento che at, prima azienda di trasporto in Italia, ha da qualche mese avviato anche un apposito accordo con Apple Pay per i pagamenti veloci a bordo bus tramite iPhone o Apple Watch con modalità express ( www.at-bus.it/it/apple ).

Va comunque ricordato a chi usa il biglietto cartaceo, ogni titolo di viaggio deve essere sempre validato, un aspetto che a volte alcuni turisti trascurano. Per questa ragione, at-autolinee toscane ha avviato una campagna di comunicazione, anche con avvisi in inglese a bordo dei bus, rivolta ai clienti stranieri. Si tratta di una campagna studiata ad hoc per chi viaggia in Toscana, nata dall’ascolto dei clienti: partendo dalle loro esigenze, domande, curiosità. Ci sarà anche una vetrofania a bordo in due lingue (italiano-inglese), un’altra sempre bilingue nelle biglietterie. Tutte con un QR code che rimanda ad un pdf virtuale disponibile sul sito di at, navigabile e interattivo e sempre aggiornato che dà istruzioni, informazioni e supporto.

Per informazioni su attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, Faq, Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus ( www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).

Inoltre, si possono seguire le informazioni pubblicate sui canali social. X: @AT_Informa, Facebook: Autolinee Toscane.

