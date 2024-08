“Estate in carcere”: l’onorevole Tenerini (FI) a Le Sughere: “Certezza della pena e rispetto della dignità umana*

Cronaca

12 Agosto 2024

Oggi, l’On. Chiara Tenerini e la coordinatrice comunale di Livorno Elisa Amato, entrambe di Forza Italia, hanno visitato la Casa Circondariale di Livorno nell’ambito dell’iniziativa “Estate in Carcere” promossa dal partito. L’obiettivo era quello di valutare direttamente le condizioni delle carceri italiane.

È cruciale per noi conciliare la necessità di certezza della pena con il rispetto della dignità umana dei detenuti. Purtroppo, il numero di suicidi in carcere a causa delle condizioni precarie è preoccupante. Vogliamo esprimere il nostro plauso a coloro che operano in queste difficili condizioni.

Il sovraffollamento delle carceri rappresenta un problema diffuso in Italia, con strutture al collasso, fatiscenti e insalubri, prive di adeguate condizioni di sicurezza. Anche la Casa Circondariale di Livorno presenta gravi carenze strutturali, con alcuni padiglioni chiusi per ristrutturazione. Chiediamo una rapida riapertura di tali aree.

Riteniamo necessario rivedere il sistema di carcerazione per reati minori o non associati a pericolo di fuga, proponendo alternative preventive per ridurre il sovraffollamento carcerario, laddove possibile.