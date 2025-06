Home

Estate ricca di eventi in tutte le frazioni di Rosignano, il programma di Comune e Pro Loco

27 Giugno 2025

Rosignano Marittimo, (Livorno) 27 giugno 2025

Sarà un’estate frizzante lungo la costa e in collina. Un’estate all’insegna di appuntamenti serali quasi quotidiani, che spazieranno dalla musica ai mercatini, dalle passeggiate alle sagre, dal cinema agli eventi sportivi. Organizzano, insieme al Comune (coinvolta in particolare l’Unità Operativa servizi all’impresa e promozione turistica), le Pro Loco del territorio (Rosignano Marittimo, Rosignano Solvay, Vada, Castiglioncello, Gabbro, Castelnuovo e Circolo Arci Il Nibbio per Nibbiaia), diverse associazioni e il Marina Cala de’ Medici Spa.

Un tourbillon di appuntamenti che, spiega Giulia Quintavalle, assessora al turismo, “coinvolgeranno cittadine, cittadini e turisti che scelgono la nostra zona per le vacanze estive. Abbiamo già aperto la programmazione dell’estate 2025 con l’evento Mare d’Amare nel weekend dal 20 al 22 giugno sul lungomare da Crepatura a Caletta e proseguiremo con appuntamenti pensati per tutte le età”.

“Abbiamo cercato di rendere partecipi tutte le associazioni presenti nelle nostre frazioni – prosegue l’assessora Quintavalle – e quello proposto sarà un calendario ampio per valorizzare tutto il territorio. È importante puntare sul mare, ma anche sulle colline, sui prodotti e sulle aziende che operano nell’ambito del Comune di Rosignano. Ma anche sugli artisti, specialmente su quelli giovani”.

E a fine stagione ci sarà Buy Tuscany: “Sulla Costa degli Etruschi arriveranno operatori internazionali – spiega Quintavalle – che potranno ammirare tutte le peculiarità del nostro territorio. Il progetto è quello di allungare la stagione facendo conoscere quali sono i nostri punti di forza”.

Fra gli eventi clou dell’estate 2025 da segnalare fra gli altri il compleanno di Rosignano Solvay dal 18 al 20 agosto mentre qualche giorno dopo comincerà (21 agosto – 7 settembre) il Vada Photo Festival, un appuntamento con la fotografia e la presenza di grandi fotografi che sarà “diffuso” fra il Teatro Ordigno, piazza Garibaldi e altri luoghi della frazione vadese.

Ma vediamo intanto quali sono gli appuntamenti di questi ultimi giorni di giugno e quindi a seguire la programmazione di luglio.

Dal 27 al 29 di questo mese ci sarà a Vada la Sagra del ranocchio al Campo Sportivo del Mare “Silvio Gori” organizzato dalla SCSD Vada 1963. L’evento sarà poi ripetuto anche dall’11 al 13 luglio e dal 25 al 27.

Fra il 27 e il 28 l’Arci Gabbro organizza al Parco Collecchi della frazione la Sagra a tre stelle mentre sul mare, al porto turistico Marina Cala de’ Medici va in scena Ti porto dove c’è la musica.

Dal 27 al 29 giugno la Pro Loco Io Amo Rosignano Solvay organizza il Mercatino sul Lungomare Monte alla Rena e sempre a Solvay ci sarà anche Pesce in festa, nella location di piazza Monte alla Rena. Il 28 giugno (con ripetizione il 26 luglio) appuntamento con Vadallegria sul viale Italia (organizza la Pro Loco della frazione) mentre il 28 e 29 giugno ci sarà l’Ecofestival in piazza Carducci e nell’area dell’Oliveta a Rosignano Marittimo. Il 28 e il 29 si può partecipare a Vada sull’aia in piazza Garibaldi (Pro Loco Vada) mentre il 29 giugno le autO d’epoca saranno in esposizione al Marina Cala de’ Medici dove il 12 luglio arriveranno anche le vetture Tesla.

Domenica 29 giugno grande appuntamento con Camminiamo Rosignano, dal Lungomare fino piazza della Vittoria (Castiglioncello), un evento della Pro Loco Io Amo Rosignano Solvay.

A seguire diamo ora uno sguardo anche agli appuntamenti di luglio (l’aggiornamento di agosto lo pubblicheremo più avanti).

L’evento Ti porto dove c’è la musica organizzato dal Marina Cala de’ Medici al porto turistico di Rosignano Solvay sarà ripetuto in varie date (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 luglio)

A Vada proseguono invece gli eventi di Un Mare di Libri nei giorni 2, 4, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 23 e 29 luglio

Musica Sotto Le Stelle (Pro Loco Io Amo Rosignano Solvay) in piazza Risorgimento è in agenda per il 1°, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 luglio.

Al Gabbro presso il Parco Collecchi Sagra a tre stelle il 3 luglio (Arci Gabbro).

Dal 4 al 6 luglio, invece, in piazza Monte alla Rena a Rosignano Solvay c’è la Beer Motor Fest.

Dal 4 al 6 luglio appuntamento anche con RiCreo Vada Mercatino Artigianale in piazza Garibaldi (Pro Loco Vada)

Il 6 e 20 luglio proiezione film al Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay.

Dall’11 al 13 luglio c’è Una Notte nel Bosco al Parco Poggetti (Patto Collaborazione Parco Poggetti)

Dall’11 al 13 luglio al Parco Collecchi di Gabbro l’evento è quello dea festa della Misericordia (anche dal 18 al 20 luglio)

Il 12 luglio Il cielo Racconta al Parco Poggetti di Rosignano Marittimo.

Il 12 e 13 luglio appuntamento con i Mercatini in Pineta Marradi (Pro Loco Castiglioncello)

12, 13 , 26 e 27 Torneo di beach Volley spiaggia libera presso Cavalluccio Marino (Pro Loco Vada)

e poi Volley Monkey.

Domenica 13 è in calendario la Sgambata Casternovina, area feste Il Sorbetto (Pro Loco Castelnuovo della Misericordia).

Dal 18 al 20 luglio i Mercatini saranno invece sul Lungomare Monte alla Rena.

Dal 18 al 20 in agenda anche la Festa della Birra presso l’area feste dell’Oliveta a Rosignano Marittimo.

Sabato 19 si alza il sipario sul Galà Perla del Tirreno al Castello Pasquini di Castiglioncello

Sabato 24 luglio ecco il Mercatino artigianale in via dei Cavalleggeri / Molino a Fuoco – Vada Mazzanta.

Dal 24 al 27 luglio (e dal 31 luglio al 3 agosto) Sagra del Cinghiale al Parco Collecchi di Gabbro (ASP La Cantera).

Dal 24 al 27 nona Sagra del Baccalà e dello Stoccafisso (ASP Pallavolo Rosignano) all’Oliveta.

Dal 25 al 27 manifestazione Nibbiaia in festa presso l’area area feste (Circolo Arci Il Nibbio).

Dal 25 al 27 luglio appuntamento con La Cacciuccata in Piazza Monte alla Rena a Rosignano Solvay

Il 26 luglio Voci di Stelle di Luna Nuova al Parco Poggetti a Rosignano Marittimo.

Dal 27 al 29 luglio Pesce in festa piazza Monte alla Rena a Rosignano Solvay.

Il 29 luglio Camminiamo Rosignano al Marina Cala de’ Medici (Pro Loco Io Amo Rosignano Solvay).

